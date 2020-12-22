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屏東模擬機構確診新冠　住宿式長照實地演練：寧白忙勿真面對

▲屏東縣22日上午於康乃馨護理之家舉行「屏東縣109年度因應嚴重特殊傳染性肺炎住宿型機構防災應變演練。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣22日上午於康乃馨護理之家舉行染疫防災演練。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情蔓延全球，屏東縣於22日上午於康乃馨護理之家舉行「屏東縣109年度因應嚴重特殊傳染性肺炎住宿型機構防災應變演練」以實兵演練模擬一旦住民發生感染所有可能面臨的情境，包括由機構組成的自主防疫編組、機構環境消毒、訪客健康評估、住民疏散、家屬關懷、隔離及後送就醫作業等，透過事前演練，讓所有工作人員熟悉防疫程序。

▲屏東縣22日上午於康乃馨護理之家舉行「屏東縣109年度因應嚴重特殊傳染性肺炎住宿型機構防災應變演練。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼全護消毒、協助住民。

▲屏東縣22日上午於康乃馨護理之家舉行「屏東縣109年度因應嚴重特殊傳染性肺炎住宿型機構防災應變演練。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

縣長潘孟安表示，中央流行疫情指揮中心公告12月1日 起實施「秋冬防疫專案」，強制要求民眾於八大類高感染風險場域活動時，務必佩戴口罩，未佩戴口罩且經勸導不聽者，將依法開罰。

他說，面對嚴重特殊傳染性肺炎傳染力是不可小覷，一旦進入機構或社區將造成莫大恐慌，目前縣內住宿型長照機構共91家，住民5369人，長照機構住民多為年紀較大、身心障礙、抵抗力較弱者，為避免群聚感染，也針對護理之家、養護中心、住宿型長照機構等進行機構防疫演練。

今天演練結合縣府衛生局、社會處、消防局單位及醫療團隊等共同演練，並邀請疾病管制署高屏區傳染病防治醫療網委員孫武指導，實地演練模擬出現確診病例的應變流程，為避免發生群聚感染情形，提前將服務對象的空間與照顧人力分艙分流，以降低感染風險，希望達到共同防疫、超前部署的目標，確保住民生命安全健康。

衛生局局長施丞貴指出，防疫期間視同作戰，不管是醫療或照護機構，都應各自堅守崗位、加強防範，以降低疫情事件發生時的感染風險與傷害，今日模擬情境應變及整備防疫物資，讓機構未來面對疫情爆發時，能即時啟動感染管制措施並通報主管機關「我們寧願白忙一場，也不要派上用場」。

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