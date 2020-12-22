確診紐籍機師足跡曝光！去過SOGO好市多　友人被傳染為本土病例

▲案765活動軌跡。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

時隔253天國內再現本土病例。中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內再增3例境外移入以及1例本土病例，指揮官陳時中表示，個案為案765（紐西蘭籍機師）接觸者，並公布案765活動軌跡，遍及天母新光三越、SOGO以及南崁好市多。

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▲指揮中心記者會，衛福部長陳時中公佈案765國內活動軌跡。（圖／記者莊喬迪攝）

指揮中心18日、20日接連公布案760、765、766三名機師染疫，分別是本國籍30多歲女性、紐西蘭籍60多歲男性以及20多歲日本籍男性。最先確診的是女機師，後續調查這3人曾於12月12日同航班工作，航程均在密閉空間，時間長且有部分時間為無防護接觸（喝水、進食等），而由於紐西蘭籍機師於機上已有症狀，研判女機師、日籍機師都是在機上受其感染，為一起航空器感染事件，這三人總計匡列接觸者89人。

陳時中今日公布，今日新增本土為今(2020)年12月20日公布之案765友人(30多歲女性)，由於案765疫調時表示無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，12月21日經警政單位調查案765之活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日間與案771密切往來，故列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，於今日確診。

指揮中心表示，為釐清案765(外籍機師)於12月8日至12日間之活動史與接觸者，經衛生、警政單位密切調查個案活動軌跡發現，個案於上述期間曾有多處公共場所活動史(如附件)，提醒曾於附件所列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理，12月25日前如出現相關症狀，應戴上口罩前往全國指定社區採檢院所，經醫師評估是否採檢。

指揮中心說明，針對案765於疫調時未誠實告知接觸史及活動史，恐違反傳染病防治法，依據傳染病防治法第43條規定，傳染病或疑似傳染病病人不得拒絕、規避或妨礙相關檢驗、調查及處置；如確有拒絕、規避或妨礙之情事，衛生單位可依同法第67條第1項第3款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰。

指揮中心表示，目前衛生單位已掌握案771接觸者共167人，其中13人列居家隔離，154人列自主健康管理，將全數安排採檢(21人檢驗中，146人待採檢)，衛生單位已針對案771工作單位等公共區域進行消毒；另針對航空器群聚案，已採檢87人，其中3人確診(案760、765、766)，78人檢驗陰性，6人檢驗中，10人待採檢。

據指揮中心資料，國內上一次出現本土病例為4月12日，本次將是時隔253天再有本土病例發生，所幸初步瞭解感染源明確，並非不明感染源個案。

指揮中心統計，國內目前累積769例確診，分別為675例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，627人解除隔離，其餘住院隔離中。