新增1本土案例！　蘇貞昌：指揮中心將採取必要的防疫升級

▲蘇貞昌、陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布新增1例本土新冠肺炎確診病例，是與先前確診紐西蘭機師（案765）接觸的30多歲女性(案771)，也傳出其身份為廣達員工，打破我國253天無本土案例紀錄。對此，行政院長蘇貞昌表示，除指揮中心將採取必要的防疫升級之外，也懇請國人同胞務必配合防疫。

針對我國22日新增一例本土病例，蘇貞昌透過臉書「中華民國行政院」表示，台灣防疫能夠做到被稱為世界第一，是全民的齊心協力，但要破壞這樣的成果，可能只是一夕之間、一己之力。

蘇貞昌指出，接下來就是跨年假期，「我們都知道能夠正常過節日是台灣獨有的幸福」，但現在全球都爆發第二波疫情，台灣也在250多天後再次出現第一個本土案例 ，除了指揮中心將採取必要的防疫升級之外，他也懇請國人同胞務必配合防疫，在這場對抗病毒的戰役裡，每一個人都非常非常重要。

他文末也用Hashtag強調，「#有政府#請安心」。

▼行政院22日下午臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院）

其他人也看了這些...

►彭振聲開箱明倫社宅 3房採光陽台、屋頂農園、托嬰中心一次看

►艋舺公園再漂亮都不想進來 蔡炳坤翻轉街友：態度決定城市的高度

►夜市無證攤販演貓抓老鼠 黃珊珊推納管：讓日本人願意坐下吃飯



更多熱門新聞...

►台北燈節移師艋舺 蔡炳坤：不只101 這六區也會一起亮起來

►釘子戶地板裂20公分無所謂 彭振聲看都更：只有貪心的跟更貪心的

►疫情、錢櫃大火的震撼教育 黃珊珊：當小兵的都有一天希望當將軍



►振興一下我們的美麗