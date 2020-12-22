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蘇貞昌籲跨年別群聚「在家看電視」　柯文哲：來現場要全程戴口罩

記者袁茵／台北報導

許多民眾期盼的12月31日跨年即將到來，行政院長蘇貞昌22日表示，沒有必要別到群眾聚集的地方，在家看電視反而可以看比較多的角度。對此，台北市長柯文哲回應，他們想辦法在防疫、經濟發展中取得平衡，如果要來跨年，「就請全程戴口罩，就這樣！」

▲▼柯文哲視導萬大線金城機廠工程進度，會中接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲視導萬大線金城機廠工程進度，會中接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

蘇貞昌22日赴立法院施政總質詢，針對跨年議題，他表示，各地方政府如果要辦大型的集會，務必做到防疫的要求，也呼籲民眾沒有必要別到群眾聚集的地方，在家看電視反而可以看比較多的角度。

面對蘇貞昌呼籲民眾在家看電視，柯文哲22日視導萬大線金城機廠工程進度時表示，目前全世界每天新增差不多60萬到70萬確診，不過全世界還可以吃尾牙的地方只有台灣，「所以我態度是這樣，太嚴格管制，餐廳就倒閉了，這樣也不行。」 大家還是要保持機警，政府要求做什麼就要配合，因為他們有嚴密監測，並想辦法在防疫、經濟發展之間取得平衡。

柯文哲提及，這次北市府對俄羅斯莫斯科芭蕾舞台態度堅定，因為對他來講，防疫有戰略，如被突破第一、二層，到第三層的時候，他就要被迫開始下令餐廳管制，「那北市損失太大，他們說舞蹈團不能演是損失好幾千萬，北市餐廳開始限制會更慘。」政府必須考慮到大多數人利益，所以「如果要來跨年，請全程戴口罩，就這樣。」

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