防勞金炒股案重演　蘇貞昌：政府基金操盤手納洗錢防制規範

▲民眾黨立委賴香伶。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

勞動部勞金局組長游迺文涉弊違法炒股一案，檢調21日發動第4波搜索約談，涉案的游迺文等人遭聲押禁見。立法院22日上午總質詢，面對民眾黨立委賴香伶詢問，行政院長蘇貞昌承諾，未來會研擬政府基金操盤手的輪調制度、稽控機制，將相關人員納入洗錢防制的高風險對象。

賴香伶指出，游迺文2007年就到當時的勞委會任職，至今被檢舉過6次，也曾被要求調職沒有成功，還曾跳過操作員下單，「這些行為舉止早就逾越自律公約，逾越原來法律上規定他作為組長要監管的職責」，屢屢發生違規事件，但卻沒有法可以規範，只因游迺文是政府操盤人員，而非金融機構人員。

賴香伶說，勞動部長許銘春也認同，掌握龐大政府基金的操盤主管應改採取輪調，並詢問蘇貞昌是否同意？蘇表示同意。賴香伶追問，是否應把幾大基金的操盤手，納入《洗錢防制法》之中的高風險對象？法務部長蔡清祥說，尊重業管單位，若認為所屬人員需要列為洗錢防制對象，法務部會把名單轉請行政院核定。

「幾大基金的主要操作手，也許也有資金往來風險，要提報到法務部轉院長簽核，你有沒有簽過？」面對賴香伶詢問，蘇貞昌說，這樣的層級還沒到院長，並解釋該案是勞動補主動偵辦，經過司法調查後翻出比較多；蘇也承諾，未來會研擬輪調、相關稽控制度，這很重要。