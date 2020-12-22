蘇貞昌喊「萊豬比照同婚」　國民黨批荒謬：傲慢濫權

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／新北報導

行政院長蘇貞昌赴立法院備詢時，以同婚法案情境類比萊豬進口政策，意圖強壓民進黨籍立委強行通過9項萊豬行政命令。對此，國民黨22日表示，蘇貞昌使用的比喻十分荒謬，非常不恰當，開放萊豬進口就是棄守食安，更是直接損害民眾健康，與同婚法案爭取人權的精神相背離。

國民黨質疑，一個是爭取權利，一個是傷害權利，根本無法相提並論。蔡政府不回應民意，反而透過衛福部向提出專業意見的蘇偉碩醫師提告，更是「容不下異己，聽不進異見」地打壓言論自由，擺出「反對意見就是造謠，全部告」態勢，完全是殺雞儆猴的用意。

國民黨進一步指出，依照憲法精神，行政院應接受立法院監督，行政院長卻擴權向立法委員下指導棋。蘇貞昌的言論凸顯其傲慢濫權，直至最後一刻仍選擇藐視民意，強逼人民吞下萊豬又再以擅長的大內宣手法欲粉飾太平。

「萊豬問題不是政治議題，是攸關百姓健康的民生議題。」國民黨重申，全民應該透過實際行動向蔡政府宣告，「守護下一代的食安才是今日應共同捍衛的價值」。

國民黨嚴正呼籲，民進黨籍立委應具體回應超過7成民眾反萊豬進口的心聲，不要「只有黨意，忘了民意」，執意成為萊豬立委。國民黨呼籲民眾，持續打電話至各民進黨籍立委辦公室，將反對萊豬的堅定立場傳達給民進黨立委，共同捍衛全民守護下一代健康的價值。