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游淑慧曝「明倫社宅自償率110％」　柯文哲：我比較有良心

記者袁茵／台北報導

面對明倫社宅三房型租金過高一事，北市都發局曾於北市議會工務委員會中坦言，是市長室決議自償率不可低於100％。台北市議員游淑慧22日表示，依照明倫社宅租金推估財務資料，自償率高達110％。對此，台北市長柯文哲回應，自己比較有良心，算算覺得不行就調整價格。

▲▼柯文哲視導萬大線金城機廠工程進度，會中接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲視導萬大線金城機廠工程進度，會中接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

游淑慧22日於臉書上表示，明倫社宅租金推估財務資料終於提供了，自償率不只破百，甚至高達110％，總支出預估為47.1億元，總收入預估可達51.7億元，還倒賺4.6億，台北社宅淪為「照顧為名，賺錢為實」嗎？

游淑慧表示，整個公式和計算在她追問下又問題百出，高估和錯算了成本，導致租金攤提也跟着提高。例如稅率轉嫁，根據《民法》427條，就租賃物應納之一切稅捐由出租人負擔，然而柯文哲指示，要把房地稅全數算入成本，轉嫁給租戶租金；其中地價稅的轉嫁，都發局坦承甚至連「市府其他單位自己參建設施的地價稅」也算進來了，簡直是混水摸魚、暗渡陳倉。膨脹兩倍成本計算折現率，連貨幣貶值的風險都要算給倒霉的租戶，一種預算利息的概念。

游淑慧提到，「折現率」其實也沒有在公式內，但市府私下仍算入租金攤提，把47億成本加計了55年的折現率，攤提到租金內。簡單來說，柯文哲覺得自己投資了47億成本，若分55年收回，還只收47億，這樣會吃虧，因為貨幣會貶值，錢放著利息，所以市府決定也「精算」到租金內，用折現率計算，預收、多收來達到財務效益。

游淑慧認為，把折現率也算到租金內已經夠扯，而市府還澎漲計算自己的投入達47.1億，但其實真正屬於市府先墊的只有建築成本19.5億，其他的管理、修繕、稅率等成本，不但尚未發生，也預先轉嫁給民眾了，「請問市政府何來的成本？哪有臉也算入成本來算收益？」

對此，柯文哲22日視導萬大線金城機廠工程進度時表示，他們今天早上才在討論，要蓋一個可以負擔的公共住宅，而「可以負擔」有兩個意義，一個是民眾可負擔，其實還有一個是政府可負擔，如果說蓋了民眾可負擔，但政府卻不可負擔，「這、這⋯這也不可能嘛！」

柯文哲說，他後來發現，「因為我常常走在最前面，所以常常遇到問題。」他常常講不要一直批評他們，因為他們走在前面，做了很多，「其他人你什麼都沒做，當然就不會犯錯。」

柯文哲強調，可負擔有兩意義，就是要民眾可負擔，加上政府可負擔，他們算一算要蓋5萬戶公宅，若要蓋到2萬戶住宅基金就破產，那這也不對，「其實政治上⋯我是比較有良心，算一算覺得不行，得調整價格。相信很多人就管他的、反正在我任內不會破產，是下任的事，但我不會幹這種事。」

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