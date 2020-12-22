蘇貞昌拿同婚修法比萊豬　柯文哲嘆氣：聽到這句話差點不正常





▲柯文哲視導萬大線金城機廠工程進度，會中接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲過去不斷為萊豬議題槓上中央，眼看2021年1月1日即將到來，行政院長蘇貞昌22日表示，萊豬進口就跟同婚修法一樣，會得到國人認同。對此，柯文哲沈默了大約3秒，隨後表示「聽到這句話差點不正常。」

行政院21日與民進黨立院黨團針對24日美豬行政命令相關議題協調會報，行政院秘書長李孟諺轉述蘇貞昌談話，政府絕對會維護國人的健康，標示跟著肉品走，蘇貞昌絕對全力把關食安，會從產地到餐桌明白標示，讓國人可以安心選擇，也以2019年5月《同婚施行法》通過為例，認為雖然現在社會有很多質疑，但希望黨團成員為了台灣的需求一致投票，相信終究會獲得國人認同。

面對蘇貞昌拿同婚比喻萊豬議題，柯文哲22日視導萬大線金城機廠工程進度時被問及此事，他表示，「我從剛才講話講到現在都很正常，只有聽到這句話差點不正常。」現場媒體追問，所以是不認同嗎？柯文哲僅大聲地嘆了一口氣，「唉！」

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