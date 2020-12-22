國民黨揚言公布萊豬表決名單　民進黨團：壓力沒有那麼大

▲國民黨團日前召開「反萊豬，最後晚餐」守夜活動記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會24日將處理9項攸關萊豬進口的行政命令，外界預料將上演表決大戰，國民黨團揚言公布民進黨團表決名單，用民意向民進黨立委施壓。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬22日表示，多數國人可以接受現在時空環境改變，政府為了台美關係應該深化而擴大開放美國肉品，所以壓力沒有各方評估的那麼大。

立法院24日將處理萊豬行政命令與《食品安全衛生管理法部分條文修正草案》、《學校衛生法》等部分條文修正草案，國民黨預告23日起將在立法院外舉辦晚會，24日當天也計劃邀請前總統馬英九、前國民黨主席朱立倫等人與民眾一起繞行立法院，抗議萊豬進口。

對此，鄭運鵬22日上午受訪時表示，以客觀的觀察，多數國人可以接受現在時空環境改變，政府為了台美關係應該深化而擴大開放美國肉品，所以他認為壓力沒有之前各方評估的那麼大。

鄭運鵬指出，國民黨在2016年失去政權之後，從前瞻基礎建設預算的表決，就一直使用公佈表決名單這一招來扣民進黨立委帽子，現在的做法只能吸引到極端光譜的支持者，這就像金庸小說裡面寫的「招式使老」，也像聖鬥士星矢漫畫裡面的「對聖鬥士使出同一個絕招」，邊際效應已經很低。

▲民進黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者湯興漢攝）



此外，美國在台協會（AIT）21日罕見公開發布美國食品安全規範，希望美豬議題不要政治化，卻引來國民黨立委賴士葆反酸，「民進黨在2012年也反對，所以應該問民進黨」。

對此，鄭運鵬則說，民進黨在2012年歐盟CODEX標準公布之前，的確對萊克多巴胺的使用有疑慮，但是在CODEX標準公佈之後，民進黨就不再反對，當時是國民黨執政，前總統馬英九沒有擔當一併處理，最後只處理美牛進口，而且美牛就有萊克多巴胺的容許量。

鄭運鵬認為，賴士葆的說法，就證實了現在國民黨反美豬就是政治報復，只是在報復2012年之後國民黨政權兵敗如山倒的老鼠冤，沒有科學基礎，也不顧時空環境改變之後台美關係深化的需要。

鄭運鵬強調，台灣很多食品藥品的規範都是來自於美國，再參考歐盟和日本，這是很科學的參考標準，也是美國這10多年來希望其他國家不能歧視美國肉品的原因。

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