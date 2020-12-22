北市市容難看？柯文哲：要脫離「吃到飽」　將城市美學當政策考量

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲21日表示，很多人抱怨說台北市容長得太難看，甚至說台北市無法與中國大陸的一線城市相比。柯文哲22日出席活動時表示，其實一直有聽到對北市市容的批評，台灣要慢慢成為文明國家，要脫離只有「吃到飽」的水準，最近有成立捷運美學小組，未來會慢慢將城市美學當作重要的政策考量因素。





▲柯文哲視導萬大線金城機廠工程進度，會中接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

柯文哲22日視導萬大線金城機廠工程進度，並且接受媒體聯訪。針對自己在21日提及，有人抱怨北市長得難看，甚至跟中國大陸一線城市無法相比，柯文哲22日補充道，其實一直聽到很多對台北市容都更的批評與建議，北市市容更新太慢，這點他也同意，並將其列為重要工作，還要求社宅不能蓋得太難看。

柯文哲提到，都更還是解決市容難看的基本方法，他還特別多撥人力，就是要加速整個都更的程序。至於都市設計部分，他們在北市府裡面有個品牌小組，專門在處理市容好看的，而捷運局、捷運公司還有設美學小組，就是要讓車站設計漂亮。

柯文哲表示，台灣慢慢要成為文明國家，脫離只有吃到飽的水準，以前蓋捷運也不會要求車站設計、佈置要美觀，現在會把這當成一件事情；最近成立了捷運美學小組，找了很多專家成立專業團隊，慢慢會把城市美學也當作重要政策考量因素。

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