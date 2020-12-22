中捷連結器陸製惹議　柯文哲：iPhone零件壞掉不會找富士康





▲柯文哲視導萬大線金城機廠工程進度，會中接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市捷運局21日針對中捷故障處理舉辦說明記者會，邀請到日商川崎重工到場，對外表明故障原因為「錨固座組裝不良」，但外界質疑廠商說不清楚列車連結器軸心是中國大陸製造還是法國製造。對此，柯文哲回應，這就跟蘋果產品iPhone一樣，雖然貼著Apple標籤，但零件很多在中國大陸製造，不過故障時不會找富士康，而是直接找蘋果。

柯文哲22日視導萬大線金城機廠工程進度，並且接受媒體聯訪。針對有部分人士質疑，21日召開的中捷故障處理舉辦說明記者會中，廠商避重就輕，說不清是在中國廠還是法國廠？對此，柯文哲回應，台中捷運是台北市政府捷運工程局去蓋的，一開始他就跟盧市長保證一定負責到底，所以有人抱怨他們為什麼沒到台中市政府報告？是因為他們自己有個審查委員會，他們直接先審查，講到自己都可以了，才去台中市府報告。

柯文哲說，他們是主辦單位，車廂是跟川崎重工買的，川崎重工要把連結器再分包給一家美國公司，美國公司生產基地又在中國大陸，不過現在全世界全球化，特別都是跨國公司生產，「我態度是這樣，不管是在哪生產，反正我是針對這個品牌。」

柯文哲舉例，就好像iPhone，iPhone標籤是貼Apple，但大家也曉得，現在很多零件都是在中國大陸生產，「但對我來講，那支iPhone故障我應該找誰？當然是找蘋果啊，怎麼會去找子公司的子公司，或是去找富士康？不會嘛！」

最後，柯文哲認為，既然生產有問題，車廂連結器有問題，那他就說「你們要負責」，至於在中國生產、法國生產，「那是你家的事，但我是認為你這品牌要給我做好，就是這樣。」相信對方一定也會希望換個地方生產，減掉很多麻煩。