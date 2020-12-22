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「懸崖勒豬」活動再點名蔡適應　羅智強：不要低估人民的憤怒

▲羅智強、蔡適應。（合成圖／記者屠惠剛、郭世賢攝）

▲羅智強、蔡適應。（合成圖／記者屠惠剛、郭世賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨革實院長羅智強20開始發起「懸崖勒豬，留言＋1」活動，隔空槓上民進黨立委蔡適應。他22日「重複點名」蔡適應，批評對方沒有資格要基隆人適應民進黨曾說萊豬有毒、昨是今非，不要為了黨意，去當背叛基隆人的萊豬立委。

「懸崖勒豬，留言＋1」活動是羅智強每日點名1立委，請網友到委員臉書蓋樓「懸崖勒豬」，第一天率先點名蔡適應，批評他及28位立委投票護航，讓萊豬得以闖關立法院委員會，是背叛基隆人食安的立委，是基隆人之恥。此文一出，網友灌爆蔡適應臉書，蓋樓「懸崖勒豬」。

蔡適應知情後，20日透過國會辦公室發新聞稿反擊羅智強。指出對方為了爭取國民黨的北市長提名，不顧國家利益，非一個從政者該有的行為；且在立法院衛環會上，召委蔣萬安的裁示是不表決送院會，若羅智強在意，怎不像蔣萬安抗議。再者，羅智強2012年在前總統馬英九身旁，若要力阻，萊劑肉品根本就不會進口。

對此，羅智強除當天再次開嗆蔡適應外，他於22日上午又表示，今天中午11時半在多位基隆市議員的邀請下，他將回故鄉基隆送給蔡適應一句「吃萊豬，基隆人，不適應」。

「我今天要『重複點名』蔡適應。」羅智強強調，過去拿「毒牛」標語的不是他，是總統蔡英文；過去說萊豬進來總統下台的不是他，是高雄市長陳其邁；過去說萊豬進來喪權辱國、出賣豬農的也都不是他，是民進黨，「而你，蔡適應卻要基隆人，『適應』民進黨口中有毒有害絕不能吃萊豬」。

羅智強批評蔡適應，「你可以適應民進黨滿口的謊言，你可以適應吃萊豬，但你沒有資格，要基隆人跟著你適應民進黨的昨是今非，要基隆人適應民進黨曾經說有毒的萊豬」。

羅智強繼續說，他要和基隆的民代鄉親站在一起再點名蔡適應，「不要背叛基隆人的食安託付，不要為了黨意去當背叛基隆人的萊豬立委」。

他鄭重警告蔡適應，當萊豬進口成為事實，割萊委就成為他們的義務，而對方不要低估人民的憤怒，好自為之。

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