蘇貞昌舉「同婚修法」挺萊豬：相信終究會獲得國人認同

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

行政院21日與民進黨立院黨團針對24日美豬行政命令相關議題協調會報。行政院長蘇貞昌表示，教育部預計23日完成所有學校簽約採購契約範本，全面採用台灣食材。他也以《同婚施行法》通過為例，雖然現在社會有很多質疑，相信終究會獲得國人認同。

行政院舉行行政立法協調會報，蘇貞昌、副院長沈榮津，以及民進黨約3、40位立委出席。

政院秘書長李孟諺轉述蘇貞昌談話，政府絕對會維護國人的健康，標示跟著肉品走，蘇揆絕對全力把關食安。會從產地到餐桌明白標示，讓國人可以安心選擇。院長也強調，台灣是以外貿為導向，要與各國貿易往來，不能自外於國際貿易的規則。

李孟諺表示，會中也有立委表示，尚有部分學校未與營養午餐業者換約，蘇院長也說，教育部預計23日完成所有學校簽約採購契約範本，全面採用台灣食材；此外，蘇院長也以去年五月《同婚施行法》通過為例，雖然現在社會有很多質疑，但希望黨團成員為了台灣的需求一致投票，相信終究會獲得國人認同。

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