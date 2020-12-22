萊豬表決倒數47小時　蘇貞昌協調民進黨立委：大家要團結

記者陳家祥／台北報導

含萊克多巴胺美豬進口政策將在24日上演表決大戰，面對國民黨與反萊豬民間團體號召民眾22日起夜宿立院周邊抗議，行政院長蘇貞昌21日邀綠委召開協調會報，達成民進黨團一致投票共識。蘇貞昌22日表示，特別選在同婚法案表決前開協調會的同個會議室，強調每個法案表決前，都會有不同的意見，但大家一定要團結一致。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌22日赴立法院備詢前受訪表示，昨天特別就整個情境做呼籲，昨天開協調會的會議室就是去年同婚法案要表決前開協調會，同一個會議室，所以他比喻那個情境，每一個法案在討論表決前，難免會有各種不同意見，但是黨籍的立委大家一定要腳步一致，大家一定要團結一致，讓法案順利通過。

蘇貞昌強調，「當我們通過施行後，社會會看見，我們是站在正確的一方，社會會接受我們都有整個一步一步，為國人、為整個台灣在做」。

另外，關於AIT出示檢驗報告，強調美豬沒問題？蘇貞昌說，再10天就要過年了，最近蔡總統和他就整個台灣面對的國內外局勢，以及未來幾年政府要做的事密切交換意見，「我們這一年真的非常辛苦，感謝國人同胞的支持合作，我們確實也做出很可觀的成績」。

蘇貞昌說，明年的美豬進口，政府一定會嚴格把關、一定會明白標示、一定不進校園，同時政府也看到，進口商已經明白表示不會進口萊豬，而且進口的肉製品也會非常清楚的包裝標示不含萊克多巴胺，請國人放心。

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