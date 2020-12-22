蘇貞昌為蘇偉碩求情：他已更正　請司法機關斟酌

記者陳家祥／台北報導

醫師蘇偉碩發表許多萊劑危害人體的言論，其中涉有不少誇大不實內容，遭衛福部告發違反《食品安全衛生管理法》；衛福部長陳時中21日備詢時表示，若讓錯誤訊息不要傳播，可以就不提告。對此，行政院長蘇貞昌22日受訪時也替蘇偉碩求情緩頰，指政府不一定要追究誰的責任，蘇偉碩已更正錯誤，也請司法機關斟酌。

▲蘇偉碩前往AIT抗議萊豬進口。（圖／翻攝直播）

蘇貞昌表示，衛福部作為衛生主管機關，一定要防止不當的數據，不要以訛傳訛，「現在看到蘇醫師更正自己的錯誤，這是很好的態度，政府不是一定要追究誰的責任」，所以我們對於蘇醫師已經有更正的態度，我們也請司法機關斟酌。

蘇貞昌呼籲，希望國人同胞談論事情，一定要有科學根據，大家一定要依據正確的數字理性的討論少一點情緒少一點政治，這是台灣今天政府最可貴也最需要的地方。

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