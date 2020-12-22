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比擬韓國瑜請假參選　孫大千批綠委犧牲食安「被罷免剛剛好」

▲國民黨政策會副執行長孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨政策會副執行長孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院24日將表決開放美豬美牛9項行政命令及相關法規，國民黨揚言發動48小時甲級動員。國民黨政策會副執行長孫大千22日不僅批評民進黨立委面對食安麻木不仁，「都要變成漸凍人了嗎？」也拿他們比擬前高雄市長韓國瑜，砲轟犧牲民眾健康的萊豬立委，「被罷免只不過是剛剛好吧？」

孫大千22日在臉書發文，開頭直批「對民眾的食安如此的麻木不仁，民進黨的立委都要變成漸凍人了嗎？」後，轉而拿綠委比擬韓國瑜。他認為，韓國瑜請假參選總統期間，韓團隊在市政的表現並不比現任高雄市長陳其邁差，何來的「荒廢市政」之說呢？

孫大千表示，民進黨躲在幕後，利用公民團體擔任白手套，煽動民眾的情緒，硬是把請假參選總統的韓國瑜罷免掉，這才是仇恨動員的始作俑者吧？

孫大千砲轟，對美國政府卑躬屈膝，喪權辱國，犧牲民眾健康安全的萊豬立委，比起請假參選的韓國瑜來說，恐怕才是真正的罪大惡極？被罷免只不過是剛剛好吧？倘若民進黨立委真的認為理直氣壯，為所當為，為什麼沒有人敢大聲地站出來說一句，「我支持開放萊豬進口」呢？

孫大千再罵，面對罷免案，不知道自我反省，居然只會「膝蓋反射」的拉韓國瑜出來當擋箭牌，「笨蛋！關鍵是瘦肉精，不是韓國瑜」。

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