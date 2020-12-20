北北桃「水肥大戰」　柯文哲明同框鄭文燦：反正會處理

▲柯文哲出席2020台北馬拉松賽事日。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府與桃園市政府近來為了水肥處理隔空互槓，台北市長柯文哲日前要求中央出面協調，卻被桃園市回擊「不需要什麼事都找中央。」使柯文哲19日再怒嗆，那找里長出來講。由於柯文哲將於21日與鄭文燦同台，被問到會不會緊張？柯文哲說「不會！反正會處理（水肥）。」

柯文哲20日出席2020台北馬拉松賽事日，被媒體詢問，今天成果如何？跑者有無遵守防疫規範？柯文哲回應，「大部分啦！大部分。」至於跨年防疫該如何舉辦？柯文哲強調，跨年還是要戴口罩，且除了台上唱歌的不用戴之外，其他全部人都得全程戴口罩。

關於21日將與鄭文燦在「北台區域發展推動委員會第17 屆首長會議暨成果展」同台會不會緊張？柯文哲說，「不會。」而水肥的事情是找里長跟對方講，還是自己去講？柯文哲表示，「反正會處理，沒有啦沒有！」

另外，關於北流下游廠商爆料上游廠商欠款，柯文哲僅說，這是工程最怕的問題。

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