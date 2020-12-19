北北桃水肥大戰　北市反嗆桃園：別讓市民到外縣市求救

▲台北市迪化污水廠調整水肥投放標準，引發桃園市水肥業者不滿，16日北上陳情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府與桃園市政府近來為了水肥處理隔空互槓。北市府環保局長劉銘龍19日下午親上火線，表示水肥問題「不是厚不厚道，而是負不負責任的問題」，轄內居民產生的垃圾及水肥等物質，是縣市政府的責任，與民營廢棄物處理或利用機構的商業模式不同，不該混為一談。他還反擊，各地方縣市首長應負責任處理廢棄物，「不是讓民眾到其他縣市尋求解決」。

台北市迪化污水廠近來限縮投放時間、加強水質檢測，引發外縣市水肥業者不滿，日前桃園等地水肥業者更北上到北市府抗議。對此，柯文哲認為應找中央協調，遭桃園市政府譏諷，「大家都是成年人，不需要什麼事都找中央」；柯19日回嗆，「沒問題啊，我找在地里長來講（回應）就好」。

此爭議的癥結點在於，北北桃三市只有北市的迪化污水處理廠、桃園市的龜山污水廠有能力處理水肥，新北市境內則沒有任何一座可處理水肥的設施，導致水肥業者清運後只能往外縣市送。

據統計，迪化廠一天可處理450噸、龜山廠每天處理50噸，北市一天產出約280噸水肥，尚有餘裕可協助紓緩鄰近縣市需求，桃園一天產出120噸水肥，每天至少有70噸得外運。新北市一天約近400噸水肥，全數都往外縣市運送處理。如今北市限縮投放時間嚴收水肥，遭嗆「北市垃圾往外送、卻拒收外縣市水肥」。

面對外界質疑，北市環保局副局長盧世昌說明，各縣市政府必須設置垃圾焚化廠、垃圾衛生掩埋場等處理設施，妥善處理轄內居民產生之家戶垃圾，如有特殊考量，亦可聯合鄰近縣市設置共同處理設施，區域合作處理縣市轄內家戶垃圾。

盧世昌解釋，縣市政府依法設置之垃圾焚化廠及水肥投入站等公共設施，其功能主要在處理轄內居民產生之垃圾、水肥等物質，此為縣市政府之職責，與民營廢棄物處理或再利用機構之商業模式不同，兩者不該混為一談。