上游廠商落跑！下游幫蓋北流「領不到錢」　柯文哲：工程最怕的問題





▲台北流行音樂中心。（資料圖／記者范綱儀攝）

記者袁茵／台北報導

北流於8月下旬開幕，營運至今已過4個月，然而卻爆出承包工程的上游廠商捲款落跑，導致下游廠商仍未收到款項。對此，台北市文化局表示，若有民事訴訟上需釐清或協助，也會依民事與個案情況的情況予以釐清協助；而台北市長柯文哲則認為，這是工程最怕的問題。

台北市文化局建設科長鄧文宗20日表示，確實有多家中、下游廠商反應，他們在上半年負責北流裝修工程，但至今未收到款項，總金額近2000多萬元，而他們對口的上游單位是筑科營造，傳筑科營造的協力廠商品浩工程設計李姓負責人捲款落跑。

▲柯文哲出席2020台北馬拉松賽事。（圖／記者袁茵攝）

鄧文宗指出，本案工程已經完成並順利驗收，文化局也依合約支付筑科營造約7900萬元的合約金，有關因為財務或民事與其下游分包廠商的財務問題，若有民事訴訟上需釐清或協助，也會依民事與個案情況的情況予以釐清協助。

而台北市長柯文哲20日出席2020台北馬拉松賽事，他僅回應「這是工程最怕的問題。」

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