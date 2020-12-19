　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「中職退役明星球員軟式棒球賽」 赫見多位職棒總教頭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「中職退役明星球員軟式棒球比賽」19日在桃園市龍潭區名人堂兄弟棒球場舉行，市長鄭文燦在比賽開場時與球員擊掌打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「中職退役明星球員軟式棒球比賽」19日在桃園市龍潭區名人堂兄弟棒球場舉行，市長鄭文燦在比賽開場時與球員擊掌打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「中職退役明星球員軟式棒球比賽」19日下午在名人堂兄弟棒球場舉行，昔日中職明星球員「金臂人」黃平洋、「假日飛刀手」陳義信、「紅中」洪一中等多位球星都到場，吸引數千球迷到場觀戰，其中出席球名有多人曾但任過中職總教練；市長鄭文燦表示，龍潭兄弟棒球場是職棒發源地之一，曾培育出一、二代的兄弟象棒球隊，感謝洪騰勝董事長熱心邀請退役球星比賽，市府未來會持續推廣棒球運動，打造桃園成為棒球城市。

▲「中職退役明星球員軟式棒球比賽」，賽前，市長鄭文燦與洪騰勝董事長（左）、國體大校長華韋（右）在場上合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「中職退役明星球員軟式棒球比賽」，賽前，市長鄭文燦與洪騰勝董事長（左）、國體大校長華韋（右）在場上合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

參加這場明星球員軟式棒球比賽中職退役球星包括「金臂人-黃平洋」、「滑球王子-陽建福」、「假日飛刀手-陳義信」、「大帥-曹竣崵」等13位王牌投手；捕手則有現任富邦悍將總教練「紅中-洪一中」、前統一獅總教練「鐵捕-曾智偵」等8位神捕；內野手則有前兄弟隊總教練「棒球頑童-吳復連」、前興農牛隊總教練「台灣安打王-黃忠義」等16位；外野手則有前兄弟隊總教練「棒球先生-李居明」、「阿斗-黃煚隆」、「小破-劉芙豪」等12位，因此吸引數千位球迷在寒風中趕來助陣。

▲▲「中職退役明星球員軟式棒球比賽」，賽前，黑紅兩隊所有球員在場上合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「中職退役明星球員軟式棒球比賽」，賽前，黑紅兩隊所有球員在場上合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，棒球是台灣的國球，棒球賽事不僅是許多人的回憶，伴隨著我們一起成長，參與退役球星每位球員都曾在棒球場上發光發熱，也都是大家喜歡的明星球員，相信會帶給大家不一樣的棒球體驗。

▲「中職退役明星球員軟式棒球比賽」，賽前，黃平洋（左）、洪一中（右）分別代表球員在場上致詞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「中職退役明星球員軟式棒球比賽」，賽前，黃平洋（左）、洪一中（右）分別代表球員在場上致詞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃平洋說，沒有名人堂花園大飯店洪騰勝董事長當年辛苦奔波，就沒有今日中華職棒的成立與發展，感謝洪董事長的付出，相信每位球員都會盡心盡力，帶給大家精彩賽事；洪一中也說，感謝洪董事長四處奔走聚集球員，積極促成比賽，也感謝球迷們在寒冷冬天到場應援，有各位球迷支持，台灣的棒球才有未來，相信與賽每位球員都會全力以赴。

▲「中職退役明星球員軟式棒球比賽」開賽，鄭文燦代表黑對首名打者上場揮擊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「中職退役明星球員軟式棒球比賽」開賽，鄭文燦代表黑隊首名打者上場揮擊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

比賽前由名人堂花園大飯店董事長洪騰勝擔任打者、國立體育大學校長林華韋擔任捕手，並由鄭文燦擔任投手進行開球儀式，隨後鄭文燦擔任藍隊第一棒，也順利完成第一打席。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►為1碗綠豆湯！桃園男拳擊攻妻...毆4歲女兒撞玻璃桌　勒頸禁就醫

►影／攻堅畫面曝！車行「修車也修槍」　特警突襲扣雙槍＋失竊車牌

►影／桃園貨車急轉甩鍋！3鐵桶翻落數萬支螺絲釘灑落路面　警封道交管

ET快訊
三寶副駕開窗丟垃圾！賓士哥霸氣「撿起甩回」13秒影片網嗨翻
聽外國廣播！北韓船長「沒救了」...100人面前遭槍決
獨／球星「網愛自慰」遭側錄　嫌犯起底！建中學生也受害
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「中職退役明星球員軟式棒球賽」 赫見多位職棒總教頭

金山警集訓！專業教練指點撇步：急煞迴避＋限界轉彎＋失控救車

嘉義市管樂節！54團體踩街走秀...「管樂風口罩」超吸睛

嘉義榮服處採買禦寒毛毯　致贈榮民眷長輩保暖物資

嘉義市大同國小附幼聖誕舞曲踩街　社區大齡鼓隊喜呼應

嘉義市平安夜報佳音　天主教基督教2千人齊聚：小朋友踩街超萌！

失智翁全身被雨水淋濕受凍走失　基隆警寒冬護送助返家

澄清湖獅子會捐贈「扶幼專車」　屏東家扶送愛33鄉鎮更便利

星宇首航飛抵台南　黃偉哲送限量聯名禮包超驚喜！

行動佛殿環島誦經祈福　115站抵台南白河臨水宮

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

楊丞琳獻出第一次！向Blackpink御用老師學舞　編舞本人教《Not Shy》她興奮到爆

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

林志玲為懷孕吃胖自己　喊話「小天使趕快報名來我這邊」

「中職退役明星球員軟式棒球賽」 赫見多位職棒總教頭

金山警集訓！專業教練指點撇步：急煞迴避＋限界轉彎＋失控救車

嘉義市管樂節！54團體踩街走秀...「管樂風口罩」超吸睛

嘉義榮服處採買禦寒毛毯　致贈榮民眷長輩保暖物資

嘉義市大同國小附幼聖誕舞曲踩街　社區大齡鼓隊喜呼應

嘉義市平安夜報佳音　天主教基督教2千人齊聚：小朋友踩街超萌！

失智翁全身被雨水淋濕受凍走失　基隆警寒冬護送助返家

澄清湖獅子會捐贈「扶幼專車」　屏東家扶送愛33鄉鎮更便利

星宇首航飛抵台南　黃偉哲送限量聯名禮包超驚喜！

行動佛殿環島誦經祈福　115站抵台南白河臨水宮

王寶強178模特女友「穿比基尼秀長腿」　10年前辣照曝光…網驚豔

轉戰崑山科大教球　陳該發坦言是挑戰

LIVE／職籃球星譚傑龍不雅片風暴！　刑事局逮2嫌：身份曝

2020十大假訊息排行出爐　蔡英文「假博士」、國民黨萊豬影片居冠

「中職退役明星球員軟式棒球賽」 赫見多位職棒總教頭

兒子繼承捕手衣缽　蔣坤珄期許：成為真正大物

樂樂、西門夜說擔任粉絲交流賽關主　看見實況主另一面

買飲料沒加購袋子！男子「口罩變杯架」帶回家…下秒悲劇發生了

星二代受金曲、金馬重用　樂歪：李安走紅毯播我的歌！

純網銀來勢洶洶！國銀沙丁魚動起來　聯邦銀行：已做好應戰準備

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

地方熱門新聞

面膜短褲女霸王車佔停5天！里長氣炸

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

嘉義市國際管樂節18日登場

新北市圖金山分館創客工坊

瑞芳國中學子展才藝　火車站前飄交響樂章

遭轟彰化違章冠全台　縣府回擊

野柳地質公園文資法審議通過「自然地景」

馬祖藍眼淚罕見大爆發　與大陸抽砂船有關

即／基隆驚傳路塌了！湧水淹成小河

萬里野柳假日活蟹市集　自家漁船限定「萬里蟹」

養雞臭味熏到台南東山居民受不了！

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

金山國小附幼　親子同樂過聖誕

南警二分局6名優質新血上崗

更多熱門

相關新聞

國產福特Focus Active正式下線

國產福特Focus Active正式下線

在現身台灣11月台灣汽車耗能證明核發資料名單之後，作為福特迎擊TOYOTA Corolla Cross的最新力作，首輛採國產化之姿出廠的福特Focus Active，也毫無預警地出現在福特六和桃園中壢工廠；在典禮會中，桃園市長鄭文燦更現身站台，可說是讓Focus Active這台戰略車款面子與裡子兼具！

桃園文昌公園地下停車場　正式啟用

桃園文昌公園地下停車場　正式啟用

解決國1林口交流道壅塞　中央投入19億

解決國1林口交流道壅塞　中央投入19億

2020桃園優良公寓大廈獎　30個社區榮獲

2020桃園優良公寓大廈獎　30個社區榮獲

2020桃園國際移民日　表揚22個單位

2020桃園國際移民日　表揚22個單位

關鍵字：

中職退役明星軟式棒球洪騰勝黃平洋鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

即／郭主義「愛女輕生亡」　小女兒發80字聲明

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台

快刪掉！Chrome、微軟Edge 內藏「28種惡意擴充」

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

張爸與他的一千個帳號　張文政

郭主義愛女「本來今年宴客」　夫妻臉書都閃照

秀英直接回答：少女時代是8人

特休沒用完！他爽曬薪資單「多領7萬塊」

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

蔡依林《甜秘密》MV遭負評！廖人帥失眠

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

更多

最夯影音

更多
超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢
屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面