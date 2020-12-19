「中職退役明星球員軟式棒球賽」 赫見多位職棒總教頭

▲「中職退役明星球員軟式棒球比賽」19日在桃園市龍潭區名人堂兄弟棒球場舉行，市長鄭文燦在比賽開場時與球員擊掌打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「中職退役明星球員軟式棒球比賽」19日下午在名人堂兄弟棒球場舉行，昔日中職明星球員「金臂人」黃平洋、「假日飛刀手」陳義信、「紅中」洪一中等多位球星都到場，吸引數千球迷到場觀戰，其中出席球名有多人曾但任過中職總教練；市長鄭文燦表示，龍潭兄弟棒球場是職棒發源地之一，曾培育出一、二代的兄弟象棒球隊，感謝洪騰勝董事長熱心邀請退役球星比賽，市府未來會持續推廣棒球運動，打造桃園成為棒球城市。

▲「中職退役明星球員軟式棒球比賽」，賽前，市長鄭文燦與洪騰勝董事長（左）、國體大校長華韋（右）在場上合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

參加這場明星球員軟式棒球比賽中職退役球星包括「金臂人-黃平洋」、「滑球王子-陽建福」、「假日飛刀手-陳義信」、「大帥-曹竣崵」等13位王牌投手；捕手則有現任富邦悍將總教練「紅中-洪一中」、前統一獅總教練「鐵捕-曾智偵」等8位神捕；內野手則有前兄弟隊總教練「棒球頑童-吳復連」、前興農牛隊總教練「台灣安打王-黃忠義」等16位；外野手則有前兄弟隊總教練「棒球先生-李居明」、「阿斗-黃煚隆」、「小破-劉芙豪」等12位，因此吸引數千位球迷在寒風中趕來助陣。

▲「中職退役明星球員軟式棒球比賽」，賽前，黑紅兩隊所有球員在場上合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，棒球是台灣的國球，棒球賽事不僅是許多人的回憶，伴隨著我們一起成長，參與退役球星每位球員都曾在棒球場上發光發熱，也都是大家喜歡的明星球員，相信會帶給大家不一樣的棒球體驗。

▲「中職退役明星球員軟式棒球比賽」，賽前，黃平洋（左）、洪一中（右）分別代表球員在場上致詞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃平洋說，沒有名人堂花園大飯店洪騰勝董事長當年辛苦奔波，就沒有今日中華職棒的成立與發展，感謝洪董事長的付出，相信每位球員都會盡心盡力，帶給大家精彩賽事；洪一中也說，感謝洪董事長四處奔走聚集球員，積極促成比賽，也感謝球迷們在寒冷冬天到場應援，有各位球迷支持，台灣的棒球才有未來，相信與賽每位球員都會全力以赴。

▲「中職退役明星球員軟式棒球比賽」開賽，鄭文燦代表黑隊首名打者上場揮擊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

比賽前由名人堂花園大飯店董事長洪騰勝擔任打者、國立體育大學校長林華韋擔任捕手，並由鄭文燦擔任投手進行開球儀式，隨後鄭文燦擔任藍隊第一棒，也順利完成第一打席。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►為1碗綠豆湯！桃園男拳擊攻妻...毆4歲女兒撞玻璃桌 勒頸禁就醫

►影／攻堅畫面曝！車行「修車也修槍」 特警突襲扣雙槍＋失竊車牌

►影／桃園貨車急轉甩鍋！3鐵桶翻落數萬支螺絲釘灑落路面 警封道交管