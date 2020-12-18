台北馬拉松20日登場　柯文哲：起跑才可以把口罩拿下來

記者陳家祥／台北報導

2020台北馬拉松將在周日登場，國際間受到疫情影響，停辦不少大型活動，也讓這次的台北馬吸引不少國際跑者專程來台，享受疫情下難得的競賽機會。市長柯文哲18日下午出席賽前記者會時表示，國際選手出關前仍會再做一次PCR檢測，呈陰性才能出來；至於口罩佩戴方針，柯說，原則上是開始跑才可以把口罩拿下來。

台北市近來發生俄羅斯芭蕾舞團隔離期滿後，仍有陽性確診者，最終活動取消、全團44人在今天陸續離台，8名確診者留台醫治。因此，緊接而來一樣是大量活動人數的台北馬拉松，防疫問題更是備受關注，柯文哲說，國際選手在出關之前要加做一次PCR，原則上就是再檢查一遍，「沒有才放他出來，有的話早就關起來了。」

另外，中央疫情指揮中心指出，因為台北馬拉松沒有申請專案處理，因此若出席公共場合要全程戴口罩，是否等於跑者要全程戴？柯文哲說，跑的時候要戴口罩不太容易吧，所以要開始跑才可以口罩拿下來，反而是圍觀的觀眾要自己戴口罩。

而根據目前規劃，會要求跑者起點時戴口罩、終點也要戴，且最好不要並排，是否會難以達成？柯文哲重申，要開始跑的時候口罩才可以拿下，跑完還是戴上去，在路邊圍觀的民眾戴口罩就可以。一旁的體育局長李再立則補充，只要拉開1公尺以上就可以拿下口罩，目前中央也是規定室外安全距離為1公尺以上。