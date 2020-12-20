陸官場「屆齡退休」潛規則　他謊報年紀「小10歲」只為了繼續貪

▲大陸官場長期存在退休潛規則，修改個人真實年紀。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸中央紀委國家監委網站最近發佈通報，引起網友高度關注。主角是一名原環境保護部總工程師萬本太，遭到開除黨籍的處分，至於其原因則是謊報自己真實歲數，也引起外界注意到大陸官場「屆齡退休」衍生出的潛規則。

澎湃新聞指出，該名被開除黨員萬本太，因「違反組織紀律，不如實填報個人檔案資料，長期對組織隱瞞真實年齡」。大陸官場近年抓貪腐，隱瞞真實年齡、隱瞞婚姻關係、學歷造假等問題，查處不少黨員。報導稱，「萬本太既不是第一個，恐怕也不會是最後一個。」

報導稱，大陸黨員幹部長期存在年齡造假的現象。舉例，新疆維吾爾自治區人大常委會原副主任栗智被公開通報「向組織隱瞞本人真實年齡」。2014年大陸中央大調查，發現20個省份中有15個省份的幹部檔案造假，有的幹部還能將檔案塗改「年輕10歲」。

▲「以時間換空間」，陸官員長期存在造假年齡問題。（圖／路透社）

事實上，大陸官場存在「謊報年齡」的潛規則，主要是因為領導階層到了一定年紀，必須退居二線或退休。所以，故意報小自己的實際年齡，便如中央紀委國家監委網站文章所講，常常為了「佔位子圖帽子撈票子」。

針對萬本太的檢舉通報內容，被列舉的貪污行為有收受環保企業主贈送的禮金，為親屬謀取利益；利用職權和職務在民營企業和個人販賣推薦產品、包攬工程等方面牟利，收受巨額贓款。

報導強調，大陸部分官員「以時間換空間」已經到了走火入魔的地步。幹部的年齡造假可能已經是官場現存已久的潛規則。相關組織部門與呼籲，未來幹部考核提拔、紀檢監察部門日常監督，要注意核查檔案信息，對於明顯存在疑點必須堅決查處。比如，有的從紙面年齡推斷，上大學或者參加工作年齡過小，有違常識，做出早預警。