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港生來台申請塞車？　陸委會：已加開時段特別處理

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▲陸委會副主委邱垂正出席台港交流辦公室揭牌，回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會今年中公布「香港人道援助關懷行動專案」，並成立「台港服務交流辦公室」，圖為陸委會副主委邱垂正7月1日出席交流辦公室揭牌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／綜合報導

《港版國安法》上路後，陸委會制定人道救援行動專案，並於近日鬆口研擬進一步放寬港人來台，但有媒體報導，政府援港行動流於口水，港生來台申請面臨「大塞車」的窘境，陸委會19日發表聲明稱，該說法與事實相悖，且在作業受疫情影響下，辦事處亦已針對緊急案件加開時段特別處理。

陸委會還說，因應香港情勢變化，除原有港澳學生入學管道，已協調教育部另辦理 「在港就讀港澳生、外國學生及港澳具外國國籍之華裔學生來台入學及轉學試辦計畫」招生，以及委託師大僑先部加開春季班單獨招生，提供不同入學管道，滿足香港學子來台升學需求。

▲▼香港民眾在中國國慶日聚集。（圖／路透）

▲因香港情勢驟變，港生申請來台就學人數增加。圖為香港民眾在街頭上聚集表達訴求。（圖／路透）

因應香港情勢驟變，今年申請來台就讀港生大增，據海外聯合招生委員會110學年度招生工作統計，110學年度香港學士班報名3,093人，較去年2,463人成長26%、研究所648人較去年260人成長150%；目前，正進行碩博士班及學士班「個人申請」之報名階段，上網填報日期為今年11月1日至12月18日，收件日期為12月5日至12月18日。

《中國時報》報導，由於陸委會駐港處辦理港生來台就學的海華服務基金人手不足，港生大排長龍，無法即時送件，清華大學教授侍建宇並在受訪時直言，港生反映現在一團亂，越來越緊張。

陸委會對此回應，由於香港日前爆發第四波疫情嚴重，受限於當地限聚措施，招生收件採預約制方式，但部分學生仍遲至最後一天方遞件，本會香港辦事處同仁已儘量安排，縱未預約亦同意收件。當日原訂下午6點截止收件之時間亦延後，所有排隊人士均已順利完成繳件。相關文件如需經驗證，辦事處亦已針對緊急案件加開時段特別處理。

陸委會說，至於各大學招生名額，係以該學年度教育部核定招生名額外加百分之十計算，目前招生名額充裕。且依據海外聯合招生委員會資料統計顯示，以109年港澳生名額使用率尚不到3成，故沒有名額不足的問題，應可充分提供香港學生入學之管道及機會。

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