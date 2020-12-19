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陸統計局稱「上半年失業率5.7%」　姚洋：網調數據是15%

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▲青年，就業，無助（圖／視覺中國CFP）

▲疫情衝擊，大陸政府努力降低失業率。（圖／視覺中國CFP）

文／中央社

疫情衝擊下，大陸全力衝刺內需經濟，根據官方統計資料顯示，上半年全國城鎮調查「失業率僅5.7%。」不過，大陸經濟學者姚洋卻表示，「根據北大國發院6月底進行、6000多名就業人口受訪的網路調查顯示，大陸失業率高達15%，另有5%處於半失業狀態。」

大陸經濟學者、北京大學國家發展研究院長姚洋日前表示，根據調查，受到疫情衝擊，大陸就業人口中有高達15%失業，5%處於半失業狀態，以此推算出的失業人口已逾1億人。

相較於學界調查數字，大陸國家統計局7月發布數字顯示，大陸今年上半年城鎮新增就業人口500多萬人，「超額完成全年目標」。而截至6月底，全國城鎮調查失業率僅5.7%。

▲▼就業工作面臨挑戰。（圖／CFP）

▲大陸學者姚洋稱，大陸失業率高達15%。（圖／CFP）

姚洋日前接受騰訊財經採訪時表示，根據北大國發院6月底進行、6000多名就業人口受訪的網路調查顯示，大陸失業率高達15%，另有5%處於半失業狀態。若以大陸7億多就業人口計算，當時實際失業人口超過1億人。他直言，這般規模的失業人口，顯然與官方當時所說的「全國就業形勢總體穩定」有出入。

姚洋直指，儘管大陸受疫情直接影響的時間較他國短，但大陸國內經濟所受衝擊仍然很深。今年第1季，許多中小企業、特別是服務業被迫關門。這些利潤微薄的企業關門後要想重開，難度相當高，其中一些企業恐怕就會永遠消失。

旅居美國的大陸經濟學者何清漣認為，大陸調查失業率只針對城鎮戶籍人口，事實上農村人口的失業問題比城鎮顯著。因為，城鎮的失業人口數字，往往被諸如無業年輕人「啃老」等調查不出的現象「消化」掉。

一直有看法指出，大陸政府長期以農民「有田可種」就不算失業為由，使農村的隱性失業規模被掩蓋。但因大陸人均耕地面積有限，農村已出現大批剩餘勞動力，但他們往往未能顯現在官方的失業統計數字中。

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