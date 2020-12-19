　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

影／菜兵手榴彈掉腳邊！　武警老鳥「秒側翻壓制」網看傻：太神了

請按讚支持ETtoday新聞雲


記者陳政錄／綜合報導

手榴彈投擲是許多人當兵的經典回憶，但如果在實彈投擲時「手滑」，那可是會出人命的！大陸官媒《央廣軍事》19日就在微博上曝光，一名武警新兵實投時失誤的驚險畫面，只見指導員見狀，瞬間將新兵拉往左側掩體內翻滾並壓制，手榴彈隨即炸開，陸網紛紛驚呼，「這操作太牛逼了！」

▲▼陸媒央廣軍事今天在微博上，貼出武警手榴彈投擲失誤驚險畫面。（圖／翻攝央廣軍事微博）

▲武警指導員壓制新兵翻滾到左側掩體內後，手榴彈隨即炸開。（圖／翻攝央廣軍事微博）

據報導，發生失誤事故的單位是大陸武警河北總隊張家口支隊，該隊近日對新兵進行手榴彈實彈投擲訓練，只見畫面上新兵在投擲時，似乎因為用力過猛「手滑」，手榴彈直接落在他身後的腳跟處。

手榴彈落下後，發現情況不妙的背號47號武警指導員，立刻拉住新兵往左側沙包掩體內翻滾撲倒，緊緊壓制在他身上，手榴彈隨即炸開，整個過程不到三秒鐘，被形容為「神級反應」。

▲▼陸媒央廣軍事今天在微博上，貼出武警手榴彈投擲失誤驚險畫面。（圖／翻攝央廣軍事微博）

▲陸媒央廣軍事今天在微博上，貼出武警新兵手榴彈投擲失誤，滾至腳邊（紅圈處）的驚險畫面。（圖／翻攝央廣軍事微博）

驚險影片曝光後，大陸網友紛紛留言，有人大讚，「最感人的是，生死瞬間指導員死死的壓在新兵身上，把危險留給了自己！」也有人說「我看哭了」、「老兵牛逼」、「教科書式的救助，另外新兵可以轉行了」、「這新兵也太差勁了」，在調侃新兵的同時，稱讚武警指導員的英勇和危機處理。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▲▼陸媒央廣軍事今天在微博上，貼出武警手榴彈投擲失誤驚險畫面。（圖／翻攝央廣軍事微博）

ET快訊
備註珍珠少一點！飲料店「直接大方請」暖炸　她一看字條尷尬了
Rain被逼問「與金泰希交往秘辛」　首曝單戀過程！
職籃球星不雅片流出2人遭逮　「集團」分工內容曝光
小S快大哭　許老三嘻哈舞賽冠軍「倒立咬金牌」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

影／菜兵手榴彈掉腳邊！　武警老鳥「秒側翻壓制」網看傻：太神了

美國國防部全面停止「與拜登團隊交接」　五角大廈官員震驚

美國軍火巨頭出手幫助日本　力拚2030隱形戰機服役

解放軍模擬城市作戰「3小時攻佔目標」　軍事專家：警告台獨勢力

世界潛艦排名　美媒：10年後解放軍將超越美軍

渤海演習不斷　解放軍連三天執行軍事任務

爽約海上軍事會議？　解放軍駁：議題沒談攏美方就強壓與會

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

楊丞琳獻出第一次！向Blackpink御用老師學舞　編舞本人教《Not Shy》她興奮到爆

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

林志玲為懷孕吃胖自己　喊話「小天使趕快報名來我這邊」

影／菜兵手榴彈掉腳邊！　武警老鳥「秒側翻壓制」網看傻：太神了

美國國防部全面停止「與拜登團隊交接」　五角大廈官員震驚

美國軍火巨頭出手幫助日本　力拚2030隱形戰機服役

解放軍模擬城市作戰「3小時攻佔目標」　軍事專家：警告台獨勢力

世界潛艦排名　美媒：10年後解放軍將超越美軍

渤海演習不斷　解放軍連三天執行軍事任務

爽約海上軍事會議？　解放軍駁：議題沒談攏美方就強壓與會

醫美版神鬼交鋒！美魔女賣課程吞百萬...醫院報案驚知：她3案通緝

澄清湖獅子會捐贈「扶幼專車」　屏東家扶送愛33鄉鎮更便利

盼20年見證台灣職籃誕生　許晉哲終圓夢

大專足聯／海大補體資生頻出賽磨鬥志　基隆雨淋潮濕辛苦練習

北北桃水肥大戰　北市反嗆桃園：別讓市民到外縣市求救

SEVENTEEN「隔離中」KBS硬叫去預錄　工作人員爆：不准他們戴口罩

6顆毛球每天霸佔機車！　踏板上的牠「搶輸寶座」臉超苦：冷冷

超神準！想像你是貓，憑直覺挑一樣東西測「內心黑暗面」

妙齡女拍影片自白「遭性侵」！3天後農藥中毒慘死…丈夫聽判決崩潰

台裔市長牽線　蕭美琴加州分享台灣防疫經驗：不是魔術

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

軍武熱門新聞

美國國防部傳全面停止「與拜登團隊交接」

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

美國軍火巨頭出手幫助日本　力拚2030隱形戰機服役

菜兵手榴彈掉腳邊　老鳥秒神救援

解放軍模擬城市作戰 專家：警告台獨

美媒：10年後解放軍潛艦將超越美軍

中國5萬大軍集結美加邊境　美《軍事時報》闢謠

澳洲血淚經驗！12艘潛艦最終成本4.7兆

中科院秀輕型巡防艦　火力擊沉驅逐鑑

俄米格-31部署美國門口　20分鐘到阿拉斯加

這就是水雷　總統開箱快速布雷艇

扯「管制藥物」想栽贓昏迷士兵？　軍方報告3度改口遭醫院打臉

解放軍擊落美軍機「烏龍信息戰」

冬天檢查夏季衣物休假也得寫報告　上兵曾透漏遭分隊長刁難壓力大

更多熱門

相關新聞

陸經濟學者姚洋：大陸失業率高達15%

陸經濟學者姚洋：大陸失業率高達15%

疫情衝擊下，大陸全力衝刺內需經濟，根據官方統計資料顯示，上半年全國城鎮調查「失業率僅5.7%。」不過，大陸經濟學者姚洋卻表示，「根據北大國發院6月底進行、6000多名就業人口受訪的網路調查顯示，大陸失業率高達15%，另有5%處於半失業狀態。」

醫撈錢　每支抗腫瘤藥「抽成1百人幣」

醫撈錢　每支抗腫瘤藥「抽成1百人幣」

陸明年經濟方向　擺脫被「卡脖子」命運　

陸明年經濟方向　擺脫被「卡脖子」命運　

港生來台塞車？　陸委會回應

港生來台塞車？　陸委會回應

中國證監會：《期貨法》將送一讀

中國證監會：《期貨法》將送一讀

關鍵字：

手榴彈解放軍武警大陸大陸軍武新兵央廣河北張家口實彈投擲

讀者迴響

熱門新聞

即／郭主義「愛女輕生亡」　小女兒發80字聲明

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台

快刪掉！Chrome、微軟Edge 內藏「28種惡意擴充」

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

張爸與他的一千個帳號　張文政

郭主義愛女「本來今年宴客」　夫妻臉書都閃照

秀英直接回答：少女時代是8人

特休沒用完！他爽曬薪資單「多領7萬塊」

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

蔡依林《甜秘密》MV遭負評！廖人帥失眠

木星哽咽哭了！交往13年男友不結婚：真的很難

更多

最夯影音

更多
超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢
屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面