影／菜兵手榴彈掉腳邊！　武警老鳥「秒側翻壓制」網看傻：太神了



記者陳政錄／綜合報導

手榴彈投擲是許多人當兵的經典回憶，但如果在實彈投擲時「手滑」，那可是會出人命的！大陸官媒《央廣軍事》19日就在微博上曝光，一名武警新兵實投時失誤的驚險畫面，只見指導員見狀，瞬間將新兵拉往左側掩體內翻滾並壓制，手榴彈隨即炸開，陸網紛紛驚呼，「這操作太牛逼了！」

▲武警指導員壓制新兵翻滾到左側掩體內後，手榴彈隨即炸開。（圖／翻攝央廣軍事微博）

據報導，發生失誤事故的單位是大陸武警河北總隊張家口支隊，該隊近日對新兵進行手榴彈實彈投擲訓練，只見畫面上新兵在投擲時，似乎因為用力過猛「手滑」，手榴彈直接落在他身後的腳跟處。

手榴彈落下後，發現情況不妙的背號47號武警指導員，立刻拉住新兵往左側沙包掩體內翻滾撲倒，緊緊壓制在他身上，手榴彈隨即炸開，整個過程不到三秒鐘，被形容為「神級反應」。

▲陸媒央廣軍事今天在微博上，貼出武警新兵手榴彈投擲失誤，滾至腳邊（紅圈處）的驚險畫面。（圖／翻攝央廣軍事微博）

驚險影片曝光後，大陸網友紛紛留言，有人大讚，「最感人的是，生死瞬間指導員死死的壓在新兵身上，把危險留給了自己！」也有人說「我看哭了」、「老兵牛逼」、「教科書式的救助，另外新兵可以轉行了」、「這新兵也太差勁了」，在調侃新兵的同時，稱讚武警指導員的英勇和危機處理。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下