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擺脫「卡脖子」命運　陸全力研發關鍵技術

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▲上海自貿區臨港新片區以智慧、新科技及航空航天產業等新基建為主要投資項目。（圖／CFP）

▲上海自貿區臨港新片區以智慧、新科技及航空航天產業等新基建為主要投資項目。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中共中央經濟工作會議16日到18日在北京舉行，主要聚焦當前經濟形勢，並部署2021年經濟工作方向。外界關注，這次經濟工作會議針對明年重點工作安排，不再像往年以宏觀的大政方針把握，而是朝向微觀具體任務安排。北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍也表示，「國際經濟和政治形勢發生了較大變化，有些產業或微觀單位的重要性凸顯出來了。」

根據大陸媒體澎湃新聞指出，多位大陸知名經濟專家學者稱，當前大陸經濟發展階段轉型升級的關鍵期，一方面要從國家層面強化戰略科技力量，強調關鍵領域研發和高附加值產品的生產；另一方面外部政治經濟形勢的變化增強產業鏈供應鏈自主可控能力。

報導稱，今年中共中央經濟工作會議強調的重點任務，強化國家戰略科技力量、增強產業鏈供應鏈自主可控能力、堅持擴大內需這個戰略基點、全面推進改革開放、解決好種子和耕地問題、強化反壟斷和防止資本無序擴張、解決好大城市住房問題、以及做好碳達峰、碳中和工作。

▲▼科技偵查法，監視，監聽，全民公敵，科技，AI。（圖／視覺中國）

▲陸學者預估，美國和部分關鍵國家在高新技術領域將對大陸繼續制裁。（圖／視覺中國）

北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍表示，「由於國際經濟和政治形勢發生了較大變化，所以今年的情況可能跟往年不一樣，有些產業或微觀單位的重要性就凸顯出來了。」這可能是會議相關表述從宏觀往中觀甚至微觀方面去拓展的原因。

中國社會科學院世界經濟與政冶研究所副所長張斌說，美國和部分關鍵國家在高新技術領域對大陸的制裁措施，或許不是暫時性的加碼，預估往後一段時期會繼續保持著相對高壓的態勢。

張斌舉例，這些國家會通過市場競爭、政府干預等措施手段來保護自己的高新產業、短期內在部分供應鏈等環節，將會對大陸生產及貿易環節帶來挑戰。「未來關鍵技術方面具體部署，大陸必須實施關鍵核心技術攻關工程。」

▲昆山以台資台企為主的實體經濟發達，龍頭企業多，產業聚集性強。（圖／CFP）

▲現在是大陸企業轉型、關鍵技術提升重要階段。（圖／CFP）

從大陸自身來看，當前已經到了企業轉型升級發展的關鍵階段。張斌認為，大陸已經邁過較粗放、以數量擴張為主要特點的經濟發展早期階段。到了現在的新發展階段，企業必須要在一些關鍵領域進行基礎研發，尤其是工業部門，當前剛好處在要盡快解決一批「卡脖子」問題、發展高附加值產業、擴大製造業設備更新和技術改造投資等關鍵節點上。

目前，大陸基礎科研和關鍵技術研發上存在發展上問題。張斌舉例稱，目前從企業的角度來看，基礎科研工作和成果轉化應用的結合還不夠好，知識產權保護效果也不夠好，必須在加強規範。

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