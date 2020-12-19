治病明碼標價　每支抗腫瘤藥「抽成1百人幣」　

▲大陸醫療體系嚴打貪腐、收回扣歪風。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

根據大陸醫療網站「裁判文書網」報導，河南省一名腫瘤內科副主任李君旺被揭發收賄，每種抗腫瘤藥物「明碼標價」，每用一支抗腫瘤藥物可抽成100元（單位：人民幣，同下），收受多家制藥企業賄賂共計50.5萬元，被判處有期徒刑二年，緩刑二年。

近年，大陸不只政壇嚴打貪腐，連醫院高階管理者、大牌醫生也被揭發貪污。這次被揭發的涉案「李主任」職位不高，受賄金額不多、處罰也不重，但判決書的內容令人咋舌，讓外界強烈懷疑如果是更大咖醫生收的回扣是否更多？

該報導稱，涉嫌貪污的李主任受賄行為發生在2016年1月到2020年6月期間，這正是大陸集中開展「醫保價格談判」、「全國帶量採購」等一系列醫保政策的重點階段。李主任趁這段期間大肆斂財，對每種抗腫瘤藥物「明碼標價」大收回扣。

▲ 河南一名李姓醫生收回扣表。（圖／翻攝 健識局）

報導根據判決書內容指出，涉及回扣的藥物，包括醫院腫瘤科常用的化療藥物、營養藥物，甚至連中藥注射液、抗生素到營養液都有。腫瘤藥物細項涉及結腸癌、乳腺癌、非小細胞肺癌等多個疑難雜症，總共涉及品種20多個。「抗腫瘤藥是收受回扣重點，公開的卷宗顯示，至少有7款腫瘤藥涉案。」

涉案的李主任與醫藥代表商定結果，只要醫院每開出一支「注射奧沙利鉑（0.1g）」可抽成100元（，每開一盒0.5g的「卡培他濱片」即可獲得25元到45元的抽成。換算下來，每次抽成可得500元到1百多台幣回扣。

整體來看，多款抗腫瘤藥物、輔助治療藥物的回扣比例在20%左右。回扣多集中在抗腫瘤等高價藥，以及中藥注射液、抗生素等臨床常用藥，這些品種正是帶量採購灰色賺錢地帶，考驗醫生「人品醫德。」

隨著大陸醫療體系將以集採等醫保措施推進，未來企業「重磅藥物」的回扣空間將被進一步壓縮，可望「拿回扣」的歪風會減少許多。