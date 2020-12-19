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游錫堃馬英九同台出席北商校慶　不約而同提起「傑出校友」謝長廷

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▲▼駐日代表謝長廷陪同台北市長候選人姚文智前往大同區掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

國立台北商業大學19日舉辦創校103周年校慶活動，包括立法院長游錫堃、前總統馬英九皆受邀出席，並擔任致詞貴賓，兩人在致詞時也不約而同地提起駐日代表謝長廷這位「傑出校友」。

游錫堃、馬英九19日上午受邀出席「國立台北商業大學19日舉辦創校103周年校慶活動」，並擔任致詞貴賓。

馬英九致詞時表示，自己當年就讀台大法律系的時候，就經常在北商旁邊的麵攤，跟著北商的同學搶「榨菜肉絲麵」，而自己也認識了三位北商的傑出校友，分別是自己的英文老師羅吉桂、駐日代表謝長廷，以及前監察院長王建煊。

馬英九回憶，羅吉桂是他在就讀建國中學三年級的英文老師，「也是我中學期間英文教得最好的老師」，羅吉桂從北商畢業後，就到淡江大學唸英語碩士，之後再跑到建中教書，「教官長以為他是學生，問他為什麼不穿制服」，而羅吉桂上課很輕鬆、講得很透徹，7、8年前參加他的公祭時，「我特別流下眼淚」。

馬英九也提到，謝長廷是他就讀台大期間的學長，同時也是健言社的夥伴，參加辯論比賽時更曾經是對手，當年自己擔任台北市長時，謝長廷是當立法委員，後來更擔任行政院長，辭職後還一度到哈佛大學研習。

馬英九說，當年自己剛好在哈佛發表演說，謝長廷不但坐在台下，還主動舉手發問，「我還特別向大家介紹他是中華民國前行政院長」，兩人也跟大家有非常多互動，沒想到兩年後就一起參加總統選舉，延續了在台大的辯論，「結果大家都知道，就不必多談」。

馬英九也點名，王建煊在江湖上人稱「王聖人」，王建煊在卸任監察院長後，長期在大陸從事公益活動，非常知名。

▲▼立法院長游錫堃出席國立台北商業大學創校103周年校慶活動。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲立法院長游錫堃出席國立台北商業大學創校103周年校慶活動。（圖／游錫堃辦公室提供）

游錫堃致詞時則表示，北商是一個歷史悠久的學校，創校於西元1917年，歷史比台大、政大、中興、台北、成功大學還悠久，可說在全國最重要、頂尖的大學裡面歷史最悠久，非常不容易，成立至今已經有103年的時間。

游錫堃誇讚，台北商大歷史悠久，「對於歷史給我們的使命，我們北商一定承擔的起」，而立法院剛好就在北商旁邊，未來有需要雙方都可以多多合作，「遠親不如近鄰」。

游錫堃回憶，自己也是從技職科系出身，從高中到專科都唸商，因此來到這裡感覺很親切，「北商校友非常傑出，對我影響很大」，並點名坐在台下的前立委、國大代表陳茂男，表示其在台灣的民主史上貢獻很大，珠算能力也非常優秀，是他任職於國泰信託時的同事。

游錫堃說，自己還有很多長官都是從北商畢業，「長官教導我非常多」，例如寶來證券創辦人白文正雖然已經過世，但當時也是與他坐在同一間辦公室的同事。

游錫堃表示，台灣是華人世界第一個民主國家，民進黨是台灣第一個真正的民主政黨，與他非常友好一同創黨的10人小組之一、並為民進黨定名的謝長廷就是從北商畢業。

游錫堃也提到，長榮集團創辦人張榮發先生，也是北商的校友，可見北商不只在金融、管理、商學非常傑出，在各方面的表現與貢獻都非常大，由這些校友在各方面的傑出表現，他肯定學校培育英才對社會的巨大貢獻。

▼立法院長游錫堃。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲▼立法院長游錫堃出席國立台北商業大學創校103周年校慶活動。（圖／游錫堃辦公室提供）

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