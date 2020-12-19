蘇偉碩反萊豬挨告疑遭「茶水表」　馬英九：非常恐怖的事情

▲前總統馬英九。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

長期關注萊豬議題的醫師蘇偉碩，先前頻頻發表萊劑恐危害健康言論，遭到衛福部函文警政署告發違反食安法，也讓外界質疑蔡政府「查水表」。對此，前總統馬英九19日表示，「我覺得這是很恐怖的事，非常恐怖」。

美國豬肉將於明年元旦開放進口，高雄榮民總醫院精神科前主治醫師蘇偉碩長期關注萊豬對人體傷害，提出科學證據指出萊劑毒性比搖頭丸高出250倍，遭到衛福部函文警政署告發而被約談。

馬英九19日上午出席國立台北商業大學創校103周年校慶活動，針對外界質疑蘇偉碩遭政府「查水表」，他在會後受訪時表示，「我覺得這是很恐怖的事，非常恐怖」。

此外，台中市長盧秀燕日前當面向美國在台協會（AIT）處長酈英傑表達台中市民拒絕萊豬，但據指因事前雙方會面談定閉門會，台中市卻突然公開，因此引來綠營批評「突襲」。

對此，馬英九則認為，沒有突襲的問題，因為這是公開的議題，「大家都知道的」。

▼蘇偉碩發表萊豬遭衛福部告發。（圖／記者屠惠剛攝）



其他人也看了這些...

►外交往來都會事先講好 蘇貞昌轟盧秀燕：不要破壞國人多年努力

►國民黨「反萊豬公投」一階闖關成功！明年拚29萬連署擋下

►罷免王浩宇倒數1個月 總部推宣傳片催票「找回一個沒有宇的中壢」

更多熱門新聞...

►也是當AIT面前！ 藍營爆陳菊8年前公然反萊牛

►海象嚴峻！搜尋F-16黑盒子困難重重 空軍：明年4、5月進行打撈

►防數位身分證洩個資 唐鳳傳授貼「不透明膠帶」輕鬆搞定

►振興一下我們的美麗