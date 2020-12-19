游錫堃喊話「不要再帶豬內臟」　立院24日將上演萊豬表決大戰

▲國民黨立委日前潑撒豬內臟，杯葛行政院長蘇貞昌上台施政報告。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會24日將處理9項攸關萊豬進口行政命令、《食品安全衛生管理法部分條文修正草案》、《學校衛生法》等部分條文修正草案，外界預料立法院於平安夜將上演表決戰。對此，立法院長游錫堃19日表示，大家應該用辯論的方式理性問政，「不要再有像過去，有帶內臟等不好的工具」。

攸關進口含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛的9項行政命令日前都已送出委員會，由於政府擬於明年1月開放進口，為趕在年底讓行政命令准予備查，游錫堃14日召集朝野協商，各黨團均同意除了原有的25、29日院會，將於24、30、31日加開3次院會。

▲立法院長游錫堃出席國立台北商業大學創校103周年校慶。（圖／記者林銘翰攝）



游錫堃19日上午出席國立台北商業大學創校103周年校慶活動，他在會後受訪時表示，議會就是要用辯論的方式，「不要再有像過去，有帶內臟等不好的工具」，應該是要非常理性、大家用辯論的方式，讓國人了解各政黨的主張，「到底你的主張對不對，由國人來評斷」。

游錫堃說，國會是最高民意殿堂，也是民主殿堂，大家應該非常理性論政，而且現在都有直播，就讓人民評斷，也不要再有過當的舉動或是推擠，這樣對大家都不好，對教育來說是負面的示範。

至於是否將在議場內進行安全準備，游錫堃則強調，議場是國會自律，自己也不會動用警察權，並再次呼籲各黨派一定要理性問政。

其他人也看了這些...

►外交往來都會事先講好 蘇貞昌轟盧秀燕：不要破壞國人多年努力

►國民黨「反萊豬公投」一階闖關成功！明年拚29萬連署擋下

►罷免王浩宇倒數1個月 總部推宣傳片催票「找回一個沒有宇的中壢」

更多熱門新聞...

►也是當AIT面前！ 藍營爆陳菊8年前公然反萊牛

►海象嚴峻！搜尋F-16黑盒子困難重重 空軍：明年4、5月進行打撈

►防數位身分證洩個資 唐鳳傳授貼「不透明膠帶」輕鬆搞定

►振興一下我們的美麗