盧秀燕當面向AIT表態反萊豬　游錫堃：表現應該更有禮貌

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）



記者林銘翰／台北報導

台中市長盧秀燕日前當面向美國在台協會（AIT）處長酈英傑表達台中市民拒絕萊豬，但據指因事前雙方會面談定閉門會，台中市卻突然公開，因此引來綠營批評「突襲」。對此，立法院長游錫堃19日表示，美國是台灣非常重要的盟邦，有不同的主張與看法可以講出來，但是在跟外交有關的重要場合，應該表現得更有禮貌。

盧秀燕16日向美國在台協會（AIT）處長酈英傑當面表達市民反對放寬含萊克多巴胺豬肉進口，AIT隨後表示，當政治人物在台灣消費者間散播不實資訊，並引發毫無根據的焦慮，這對所有人都沒有益處。

▲立法院長游錫堃出席國立台北商業大學創校103周年校慶。（圖／記者林銘翰攝）



游錫堃19日上午出席國立台北商業大學創校103周年校慶活動，他在會後受訪時表示，美國是台灣非常重要的盟邦，AIT是代表美國，有不同的主張與看法都可以講出來，但是大家都是政治人物，很多學生會學習，尤其是在與外交有關係的重要場合，應該表現更有禮貌。

不過，這種說法是否暗指盧秀燕「不夠禮貌」，游錫堃則解釋，「我沒有這樣講」，他只是認為應該讓大家感覺有禮貌一點，「她怎麼表現是另外一回事」，看大家的感覺、要讓社會公評，他不批評所有個人。

至於盧秀燕此番動作是否會影響台美關係？游錫堃認為，美國那麼大的國家，應該不會因為這樣影響台美關係，「那麼大的國家，應該胸懷大度，不會因此而受到影響」。

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