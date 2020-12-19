國民黨預告不斷電靜坐抗議萊豬　民進黨團：相信不會再鬧國際笑話

▲國民黨立委日前於議場內潑撒豬內臟，杯葛行政院長蘇貞昌施政報告。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會24日將處理9項攸關萊豬進口行政命令、《食品安全衛生管理法部分條文修正草案》、《學校衛生法》等部分條文修正草案，國民黨預告將在23日起進行不斷電靜坐活動，表達反萊豬的訴求。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬19日表示，相信國民黨會以文明的議事行為來進行，應該不會有丟台灣豬內臟和攜帶破壞議事進行的道具，不會故意再鬧國際笑話。

立法院24日將處理萊豬行政命令與《學校衛生法》等修法，國民黨預告23日起將在立法院外舉辦晚會，24日當天也計劃邀請前總統馬英九、前國民黨主席朱立倫等人與民眾一起繞行立法院，抗議萊豬進口。

對此，鄭運鵬19日受訪時表示，只要是合法申請的陳抗活動，民進黨團都尊重，也相信國人在這樣活動都會保持守法理性，不會有違法行為。

鄭運鵬指出，各黨團18日是在立法院長游錫堃的朝野協商中，確認接受國民黨團所要求，在12月24日的院會用一整天的時間，進行9項行政公告和2個修法的院會二讀審查。

鄭運鵬認為，秉持誠信原則，相信國民黨會以文明的議事行為來進行，要進行冗長發言和表決，民進黨團都正面接受，應該不會有丟台灣豬內臟和攜帶破壞議事進行的道具，不會故意再鬧國際笑話。

鄭運鵬說，民進黨團也會再邀請行政部門，在表決前共同研商相關內容，是否有需要加強說明和溝通的內容。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者林銘翰攝）



攸關進口含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛的9項行政命令日前都已送出委員會，由於政府擬於明年1月開放進口，為趕在年底讓行政命令准予備查，游錫堃14日召集朝野協商，各黨團均同意除了原有的25、29日院會，將於24、30、31日加開3次院會。

游錫堃19日受訪時表示，議會就是要用辯論的方式，「不要再有像過去，有帶內臟等不好的工具」，應該是要非常理性、大家用辯論的方式，讓國人了解各政黨的主張，「到底你的主張對不對，由國人來評斷」。

游錫堃說，國會是最高民意殿堂，也是民主殿堂，大家應該非常理性論政，而且現在都有直播，就讓人民評斷，也不要再有過當的舉動或是推擠，這樣對大家都不好，對教育來說是負面的示範。

游錫堃也強調，議場是國會自律，自己也不會動用警察權，並再次呼籲各黨派一定要理性問政。

其他人也看了這些...

►外交往來都會事先講好 蘇貞昌轟盧秀燕：不要破壞國人多年努力

►國民黨「反萊豬公投」一階闖關成功！明年拚29萬連署擋下

►罷免王浩宇倒數1個月 總部推宣傳片催票「找回一個沒有宇的中壢」

更多熱門新聞...

►也是當AIT面前！ 藍營爆陳菊8年前公然反萊牛

►海象嚴峻！搜尋F-16黑盒子困難重重 空軍：明年4、5月進行打撈

►防數位身分證洩個資 唐鳳傳授貼「不透明膠帶」輕鬆搞定

►振興一下我們的美麗