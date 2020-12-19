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萊豬命令24日表決戰　蘇貞昌：「從海關到餐桌」政府會嚴格把關

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▲▼蘇貞昌出席109年資訊月開幕典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

攸關萊豬進口的9項行政命令等案，可望於24日平安夜在立法院展開表決大戰。對此，行政院長蘇貞昌19日重申，還是會依據科學證據，依據國際標準，並且政府會嚴格把關，從海關到餐桌，我們不但會對進口豬肉逐批檢驗，同時會明白標示。

含萊克多巴胺美豬及30月齡以上美牛，將在明年1月開放進口。為趕在年底讓行政命令准予備查，立院朝野日前同意在24、30及31日加開3次院會。為應付即將到來的萊豬大戰，國民黨團表示，23日下午開始48小時「不斷電」甲動，並號召群眾抗爭。

對於萊豬進口命令將展開表決大戰，蘇貞昌說，在聯合國公布科學標準後，政府一方面照顧養豬產業，一方面也因為24年來的努力，口蹄疫拔針成功後，豬肉已經可以外銷，而且台灣和美國之間的貿易也大有進展。

「光去年一年，台美之間的貿易就高達2.43兆，所以美國是非常重要的貿易夥伴。」蘇貞昌說，做生意要講究有來有往，所以台灣豬肉要外銷，要跟美國做生意，「不能說人家的不能來。」

蘇貞昌重申，政府會依據科學證據，依據國際標準，並且政府會嚴格把關，從海關到餐桌，不但對進口豬肉逐批檢驗，同時也會明白標示。他表示，目前進口商都已經明白表示，他們不進口有含萊克多巴胺的豬肉，而進口的豬肉，也都會明白標示「不含萊克多巴胺」，商界、商人、進口商的自由貿易，政府尊重樂見，但政府還是會嚴格把關、明白標示，讓國人同胞安心。

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