國民黨：蔡英文躲在總統府神隱　「對得起就職演說誓詞？」

▲國民黨黨主席江啟臣 。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

民進黨發言人謝佩芬點名江啟臣，在盧秀燕突襲AIT的行為後，國民黨主席竟神隱24小時，民進黨國際部也發出中英文聲明抨擊江啟臣。對此，江啟臣昨晚於臉書指出，總統蔡英文出賣台灣人民的健康，更打算規避民意監督，讓行政命令自動生效，但蔡英文總統更自始至終躲在總統府內不敢面對。國民黨國際事務部更直批，神隱的是蔡英文。

對此，江啟臣昨晚在臉書表示，過去113天，國民黨透過媒體呼籲、在立法院質詢、在街頭抗議；得到的卻是蘇貞昌院長的答非所問，蔡英文總統拒絕國情報告、拒絕公開辯論；得到的是民進黨政府用公權力對人民「查水表」，得到的是民進黨「萊豬立委」，用人數優勢霸凌民意。

江啟臣指出，目前至少有11縣市都已訂自治條例，禁止販售萊豬，但是民進黨政府威脅自治條例不得抵觸中央政策，要沒收地方政府的自治權，強迫民眾吃萊豬。依據司法院釋字738號解釋，說明中央法令是最低標準，地方可以訂定較嚴格標準。

針對民進黨群起批評台中市長盧秀燕突襲AIT後，再指江啟臣神隱，江啟臣表示，縣市政府是百姓的父母官，守護民眾食安與健康更是責無旁貸的天職。在此鄭重呼籲民進黨，人民將在明年8月28日用公投決定是否同意進口萊豬，就應該虛心的等待人民最後的決定，絕不可違法、違憲沒收地方自治的權利，不論是行政訴訟或是提出釋憲，他一定與地方首長站在一起，與全民站在一起。

江啟臣批評，8月28日是台灣民主史上蒙羞的日子，蔡英文總統出賣了台灣人民的健康，更打算規避民意的監督，讓行政命令自動生效，「蔡英文總統更自始至終躲在總統府內，怯於面對民意的監督」。

國際事務部更指，一直在神隱的人，是總把「謙卑再謙卑」掛在嘴邊、卻不敢直面民意的蔡英文。總統任期已進入第2任，但對外政策卻頻頻出現戰略誤判，民進黨政府在美國總統大選期間押錯寶，對內強渡關山、不願溝通，而是不擇手段把不同意見「關靜音」。是否對得起就職宣誓的誓詞？「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託。」呼籲蔡總統請捫心自問，所作所為增進了人民福利？是否無負國民所託？

此外，國民黨領銜的「反萊豬」與「公投綁大選」兩項公投提案，經過中選會公投審查補正程序，已經獲得通過，未來再經過戶政機關15日查對提案人的程序，就可以進入第二階段的正式公投連署。

江啟臣點出，2018年民進黨面對公投挫敗，不思檢討改進投票流程，以及執政喪失民心，反以「公投綁大選導致投票亂象」為藉口，直接透過國會多數將公投法修正案逕付二讀，跳過委員會審查，在院會強行通過。

江啟臣點出，過去民進黨多次提出公投案，每次公投必定要求綁大選。現在利用國會多數，不僅將大選與公投脫鉤，更限制人民只能兩年一次舉行公投。「完全執政、完全淪喪」，只有一黨之私、沒有國家人民，國會成為執政者展現傲慢的機關。唯有把公投還給人民，讓公投綁大選，讓人民意志充分展現，才能制衡濫權執政。故公投綁大選案又稱「還我公投」公投案。

江啟臣表示，蔡英文總統在8月28日宣布開放萊豬進口，更引發民眾強烈的反彈。「反萊豬」與「公投綁大選」兩項公投提案，短短一週內，就收到超過4萬份提案連署，並且在9月23日送達中選會。不料，中選會再利用「補正」程序，技術性拖延兩項公投連署時間，使得公投連署時間，僅剩下短短不到三個月，其中還包括農曆連假，更增加公投連署的困難度。