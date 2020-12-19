反萊豬聲浪一發不可收拾　游盈隆：民進黨2022恐敗3都4縣

▲台灣民意基金董事長游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文宣布開放萊豬政策引起民意反彈。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆19日透過臉書表示，民進黨完全執政，但卻無力面對在野黨和民間反萊豬的聲浪，若再如此繼續發展下去，2022不但無法收復失土，連現有的3都4縣市恐怕也岌岌可危。

游盈隆指出，在開放含瘦肉精美豬進口政策上，整體民意發展已有一發不可收拾的態勢，而在上個月的民調中，就以「大軍不前，未戰先敗」來描述整個蔡英文執政團隊在爭取民意支持戰場上的窘境，然而，一個月過去了，在野黨和民間反萊豬的火越燒越大。

游盈隆表示，完全執政的蔡英文團隊，包括行政部門、立法部門、黨務系統、地方執政縣市長等等，為何如此無力面對在野黨和民間反萊豬的聲浪？相關回應像是衛福部用司法起訴蘇偉碩醫師，退輔會公開發聲明切割蘇偉碩，都是荒腔走板、匪夷所思、非常拙劣的作法。讓他不禁要問，這個執政團隊到底出了什麼問題？

游盈隆說，2021元旦萊豬正式開放進口，下半年國民黨所提萊豬公投案勢必會舉行，這等於是蔡英文總統給已經奄奄一息的國民黨「好大一把槍」，這樣用來打擊民進黨政府，不諷刺嗎？

游盈隆認為，照這樣的政治步調走下去，2022九合一地方選舉，蔡英文所領導的民進黨不但收復失土前景黯淡，洗刷2018歷史性挫敗的機會之窗正悄悄關上，連現有3都4縣市恐怕也岌岌可危。

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