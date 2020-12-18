退輔會聲明：蘇偉碩已離職　勿再以「榮總醫師」發表不實言論

▲醫師蘇偉碩。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

醫師蘇偉碩頻頻發表萊劑恐危害健康言論，遭衛福部認定為不實謠言向警方告發。對此，退輔會18日發布新聞稿表示，蘇偉碩已在今年7月自高雄榮總台南分院離職，呼籲媒體及蘇偉碩勿再以其曾為「榮總醫師」身分發表言論，並嚴正聲明蘇偉碩的發言內容，概與輔導會和榮總無關。

美國豬肉將於明年元旦開放進口，高雄榮民總醫院精神科前主治醫師蘇偉碩長期關注萊豬對人體傷害，提出科學證據指出萊劑毒性比搖頭丸高出250倍，卻遭衛福部函文警政署告發而被約談。

對此，退輔會18日下午表示，蘇偉碩已在今年7月自高雄榮總台南分院離職，呼籲媒體及蘇偉碩勿再以其曾為「榮總醫師」身分發表言論，發言內容概與輔導會和榮總無關。

退輔會指出，蘇偉碩曾任職高雄榮民總醫院台南分院精神科主治醫師，去年間因違反公約紀律，對同仁妄控語言暴力攻訐，損害醫院及其他醫護人員聲譽，破壞單位和諧，致使醫師流失，且無精神科醫生願至該院支援服務，險造成精神科停診，危及該院病患就醫照護甚鉅。

退輔會還說，蘇偉碩因對同仁妄控語言暴力，屢次違反醫院自我約束公約紀律，在媒體發表詆毀院譽及有損公務人員形象等不實負面文章，累積處分二大過一小過，年度考績核列「丁等」，依法予以免職。

輔導會強調，蘇偉碩現已非高雄榮總醫院醫師，對外發表的言論，與輔導會和榮總無關，呼籲各黨派、媒體及社會大眾勿引用或轉傳這樣無專業背景、無科學安全依據之言論。

退輔會也說，有關網路影片以「榮總醫師」指稱蘇偉碩，籲請影片製作者應儘速修正，並勿再引用不正確訊息傳播。

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