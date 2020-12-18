衛福部告發蘇偉碩惹爭議　蘇貞昌：多點理性、少點政治

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

前榮總精神科醫師蘇偉碩長期主張萊劑對人體有害，曾稱萊劑毒性比搖頭丸還高、萊劑會造成自閉症等，遭衛福部函文警政署告發違反食安法。面對蘇偉碩批評民進黨「變了」，行政院長蘇貞昌說，專家們可以就各種數據來討論，不要有情緒或其他的事情來妨礙科學，應「多一點理性、少一點政治」。

蘇貞昌表示，大家來關心食安是很好的事，不過這種事情要依據科學證據，而且要多一點理性、少一點政治。專家們可以就各種數據來討論，不要有情緒或其他的事情來妨礙科學，我們政府一定會遵照科學證據，嚴格把關，請國人放心。

至於蘇偉碩質疑民進黨變了，似乎容不得別人罵萊豬的聲音？蘇貞昌表示，民進黨是從國民黨威權統治，沒有言論自由，一路撐過來，到今天雖然是執政黨，依然是堅持言論自由、新聞自由，但我們同樣要保護國人知的權利，也不容謠言橫行，以謠言為新聞自由、言論自由，那是不對的。

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