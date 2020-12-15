資安衝擊全國產業　高虹安：推「數位發展部」只是選舉口號？

▲民眾黨立委高虹安。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院推動組織改造，數位發展部的定位和進度仍未明朗，行政院長蘇貞昌13日表示，會多聽取各方意見，也希望立委支持。民眾黨立委高虹安15日表示，全國產業面臨資安威脅，數位發展部的成立，時至今日都還處於「只聞樓梯響、不見人下來」的五里霧之中，讓她不禁想問，「這只是選舉口號？」

高虹安表示，有媒體報導，預定成立的「數位發展部」將是一跨資訊、資安、電信、網路及傳播五大領域的數位主管機關，以統籌數位基礎建設、普及數位應用、管理數位市場、建立競爭秩序，並協助台灣社會各界落實數位轉型。

「但時至今日，都還處於只聞樓梯響、不見人下來的五里霧之中」，高虹安指出，媒體報導的主導和相關部會，從NCC變到科技部，再加入行政院資通安全處、經濟部工業局、國發會個資保護專案辦公室、資策會等，每次看到媒體報導，數位發展部總有新鮮事，千變萬化。

高虹安說，這令她不禁想，去年總統蔡英文選舉時喊出政見「成立數位發展部」，當時蔡英文心中的數位發展部，「到底是什麼樣子？還是只是選舉口號、其實也還沒有想得很清楚？」

不僅如此，高虹安說，規劃中的數位發展部將下轄「資安署」，除了負責政府各部會的資訊安全防護和個人資料保護外，各部會現被盤點出有1000多名的資安人才缺口，全國許多產業也面臨到嚴重的資安危機，比如遭受到勒索攻擊，數位發展部又將如何解決問題、培育人才，提升國家整體的資安實力？

最後，高虹安強調，資安人才培養，需要實戰經驗，需要時間累積，需要更長遠且精準的培力計畫，而對於已具專業、在資訊領域十分優秀的學人和學生，和不少具國際水準的駭客，政府也應研擬如何延攬人才，成為我國堅強的資安後盾。

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