口罩國家隊黑心對話曝！進口爛布弄崩市場　加利狠撈3407萬被起訴

記者黃宥寧／台北報導

國家口罩隊爆出「陸製口罩混充MIT」事件，加利科技公司負責人林明進共輸入467萬8千片大陸口罩，混充MIT賺取3407萬價差；惡劣的是還以低於市價取得口罩原料熔噴布，製作口罩販售到一般通路。士林地檢署偵結，認定林明進及他負責的加利、特建公司違反藥事法及詐欺取財，依法提起公訴。

原案因食藥署於9月2日接獲新北市三重區藥師通報，發現來自加利科技有限公司於八里廠出貨的實名制口罩竟有「安徽製」等簡字因此爆發陸製黑心口罩混國家隊。

林明進一度出面道歉，「我人可能不好、我的行為不好，但是我的產品絕對沒有問題，不管是實名制或者我工廠生產的，我不會去賣黑心商品」、「我書讀不多，我只知道要把好東西給所有人，但我做法有問題，造成社會不安，這點我真的很抱歉，應負的責任我絕對不會躲避。」

根據起訴內容，林明進從今年6月18日起，從大陸一名「劉嫻」的管道，輸入476萬8千片非醫用口罩，在由員工負責分裝以每50片包裝封口，貼上加利國家隊編號11的標籤，故意隱藏口罩產地品質假標示。這些口罩一部分提供國家徵用，讓衛福部支付1068萬1200元，另一部則拿來市售，不法獲利2339萬元，合計高達3407萬元。

經檢方追查，林明進今年3月加入口罩國家隊，竟用以低於市價價格，取得一般醫用口罩原料「熔噴不織布」共9792公斤，在拿來製成徵用的醫用口罩，也就是每日19萬片得定額徵用口罩產量。

▲林明進與大陸公司人員對話，明知大陸製口罩品質不良，對方甚至說要闖關試試。 （圖／士檢提供）

檢方查扣林明進手機查看，發現8月23日他曾記下「混帳政權對應方式，自我先修正部分，混充進口（違法）」；此外，林明進與中國廠商的對話記錄中，也曾談及中國熔噴布品質不穩定「實驗數據不錯，到客戶那裡就不行，衰減太厲害」，林明進卻不以為意，竟稱：「要進口爛熔噴布打擊同業，弄崩市場。」

林明進更將旗下加利、特建公司，3月從經濟部工業局取得1部口罩生產設備後，放在加利的工廠，6月時再將這部兒童醫用口罩機台，移到3樓的特建公司製造加利的口罩，涉嫌違反藥事法第87條。

士檢新聞稿指出，目前已扣得犯罪所得803萬元，也向法院聲請獲准扣押林明進存款900萬3607元，和在內湖區文德路土地及建物，期能藉由剝奪犯罪所得，使不法者勿生僥倖之心。

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