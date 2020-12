Google當機前美政府剛被駭！資安專家憂：Gmail個資竊取吃到飽

▲Google 14日晚間傳出全球當機的災情。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

Google旗下的多項網路服務14日晚間7時許無預警大當機1個多小時,其中包含Gmail、雲端硬碟、Youtube等都受到影響,甚至連與Google 帳戶連動的第三方產品Pokemon Go也遭受波及,影響地區遍及全球各地。然而如今更傳出,此次當機災情可能是遭到駭客攻擊所致。資安專家表示,這次的災情時間點敏感,很有可能是911版的網路駭客攻擊。

根據《每日快報》報導,Google旗下近25項網路服務功能陷入大當機災情,直到14日晚間9時左右才陸續恢復運作。資安專家格迪斯(Will Geddes)接受talkRADIO採訪時直言,Google此次災情可能是源於駭客入侵。他說,不久前美國部分聯邦政府與組織才剛受到駭客攻擊,時機點敏感,讓人很難不多作聯想。

▲資安專家示警,此次災情恐是駭客入侵所致。(圖/翻攝自免費圖庫pexels)



格迪斯表示,這相當令人擔憂,很有可能是911版的網路攻擊,駭客也有可能透過此次的攻擊,大量竊取各項資料與數據。其中Gmail的用戶更可能面臨個資外洩的問題。格迪斯說,他們能取得的資料「沒有上限」。 (The sky is the limit in terms of what data they could have stolen.)

事實上,早在Google傳出全球大當機之前,美國財政部與商務部國家電信暨資訊署等機構才剛遭到駭客攻擊,由於駭客的規模與使用手法難度極高,因此被懷疑是由外國政府主使,其中俄羅斯也被直接點名,而美國政府更隨即下令聯邦調查局進行調查。

Google於14日晚間7時左右出現當機狀況,除了搜尋引擎之外,Google play、Gmail全都無法開啟,且YouTube也處於「猴子修理工」的當機畫面,受影響區域遍布歐洲、澳洲、美國東岸、非洲、南美和亞洲部分地區。

