駁火畫面曝！3少年「持槍劫車」...美退休消防員中彈不治

Detectives are seeking information that will help identify the suspects involved in the fatal shooting of a retired CFD Lieutenant on December 3, 2020. Anyone w/info should contact Area 2 Detectives at 312-747-8271 or anonymously submit a tip to https://t.co/smDNzhpVsS pic.twitter.com/6ukE2ckOXN — Chicago Police (@Chicago_Police) December 8, 2020

實習記者陳妙津／綜合報導

光天化日下公然逞凶！美國芝加哥65歲退休消防員威廉斯（Dwain Williams）近日走在街上，竟遭3名青少年持槍企圖劫車，他掏槍與歹徒一陣駁火後，不幸被子彈擊中腹部，最終送醫不治。目前警方已逮捕其中1名涉案的15歲犯嫌，並公開威廉斯生前與他們交火的畫面，全力追緝另外在逃的2嫌犯。

▲警方公布死者生前和嫌犯駁火的畫面，全力追緝在逃兇嫌。（圖／翻攝自推特／Chicago Police）

據《福斯新聞》報導，從警方公布的監視器畫面中可見，當時威廉斯在大白天正走向Let's Get Poppin爆米花店外的休旅車，此時1輛福特Fusion疾駛而來，3名身穿帽T的持槍歹徒下車，來勢囂張，其中2人持槍瘋狂掃射，威廉斯見狀急忙躲到休旅車旁，並自保的拔槍反擊，與3名歹徒一陣激烈駁火，甚至能從畫面上看到明顯硝煙。

3名劫匪見狀況不對，即邊開槍狂射邊撤退，其中一人還跌了一跤，又在逃跑時趁機開了數槍，導致威廉斯中彈最終傷重不治。

▲威廉斯與3名歹徒交火，卻不幸中彈，最後傷重不治。（圖／翻攝自推特／Chicago Police）



芝加哥檢方表示，槍擊事件發生後不久，1名嫌犯曾打電話給女友要求借車，作案用的福特汽車則被遺棄路邊。此外，調查人員利用手機訊號，查出一名15歲高一學生當時在場，也在福特汽車上找到相符指紋和DNA，將犯嫌逮捕歸案。

當局目前尚未公布對其他在逃嫌犯的指控，僅呼籲若民眾有線索請向警方通報。而對於落網的15歲嫌犯，助理公共辯護人哈里斯（Courtenay Harris）對法官稱，「他當時確實在場，但手裡沒有槍枝」。目前該名嫌犯被關押青少年臨時拘留中心，未來仍可能被控一級謀殺罪。