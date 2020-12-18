女兒已結婚！爸媽突收她性愛影片…一看「男主不是女婿」沉默了

▲人妻偷情遇到渣男。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

遇到李明（文中均為化名），是北京人妻王娟最後悔的事。兩人有一段婚外情，可女方沒想到，在交往期間，情夫竟瞞著她，以一段性愛影片作威脅，敲詐勒索自己父母。為了女兒的名聲，王娟的父母付了10萬（人民幣，下同），條件是雙方了斷這段感情。可幾個月後，他再次闖進王娟家中，性侵了對方 。

據《北方法制報》報導，近日，中國裁判文書網上公開了該案的一審判決書。判決書顯示，李明還被指控在河南入室搶劫、性侵幾名賣淫女子。

2016年，李明與王娟通過社交軟體相識，認識一兩個月後兩人就發生了關係。對於女方而言，這是一段婚外情，直到 2019年6月左右二人才分手。分手前的一件事，讓王娟悔不當初，她沒想到，情夫竟然會背著她威脅自己父母。

2019年5月25日，李明在王娟不知情的情況下，來到王娟的老家找她父母見面，以持有王娟的性愛影片為由，索要30萬元，但女方父母沒有同意。

王娟母親稱，當時李明威脅自己，如果不給錢的話，就傳播到網上去，還說有女兒同事的電話，不給錢就發到她同事的手機上，「開始我是不同意的，和李明吵了起來，我說沒有錢給他，我也剛買完房子，更不可能借錢去給他。」

「當時女兒一個人在北京，我和老公沒在她身邊，怕王娟出什麼問題，也怕影片外洩，」母親表示，她和丈夫商量後，選擇了妥協，答應給10萬元，條件是兩人徹底斷絕關係。之後，李明當面將影片刪除。

他們沒料到，僅僅過了幾個月。2019年12月27日1時許，在王娟位於順義區的住處，李明通過斷電方式引女方開門查看，之後強行進入室內，採用言語威脅、捆綁等手段，性侵了對方，並通過支付寶向其指定帳戶轉帳 2 萬元。

然而，就在他闖進王娟家的10天前，2019年12月16日，李明還在河南做過一件類似的事情，搶劫性侵了幾名賣淫女子。

其中一名張姓被害人稱，事發當天晚上22時許，她微信收到一條好友驗證申請，是之前的一個客戶，「之前我給他服務過收了1500元，後來我認為這個人長得很醜，不想和他聊了，就把他刪除了。」不久後，李明強行進入了張女的租屋，強行與其發生關係3次。

近日，北京市順義區人民法院判決，李明犯敲詐勒索罪、搶劫罪、強制猥褻、性侵罪，入獄20年。

►戴口罩也要記得保養