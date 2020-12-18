新北中和里長缺錢花…勒索建商400萬+每坪17萬購屋　囂張下場曝光

▲里長缺錢花用，竟利用職務以報警、檢舉等方式，逼迫正在轄內建屋的建設公司交出400萬。（圖／ETtoday資料照）

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區某范姓里長缺錢花用，竟利用職務以報警、檢舉等方式，逼迫正在轄內建屋的建設公司交出400萬，還要以每坪17萬（市價45到50萬）的超低價格賣他2間各40坪的房子，被建設公司拒絕後展開報復性檢舉。新北地檢偵破此案，18日依《貪污治罪條例》藉勢、藉端勒索財物罪嫌對惡里長提起公訴。

起訴書指出，范男自2014年12月25日起，擔任新北市中和區某里2、3屆里長，辦理里公務及執行交辦事項，負責向中和區公所及新北市政府反應公共議題之意見，並負責向中和區公所陳報，或向轄區派出所檢舉里內危害公共安全，或妨礙公共交通之施工中建築物。

到了2018年，建設公司在范男的管轄內進行集合住宅新建工程，此時范男的經濟狀況不佳，急需用錢，熟知業主普遍懼怕地方政治人物告發工程違法的心態，讓他動起歪腦筋，利用職務報警檢舉，稱該建設公司的砂石車違停，以及風砂、灰塵對環境造成汙染。逼建設公司的負責人來跟他協商。

范男抓緊機會講了一堆五四三，聲稱之後里民陳情，他會很麻煩，還要召開說明會。接著獅子大開口要求建設公司支付清潔費、過路費及他的房屋、土地損壞賠償等共200萬元，最終雙方以100萬的價格達成共識。

到了去年3月，范男又起了貪念，再把該建設公司的負責人找來，要求以每坪17萬的價格，購買2戶各40坪的房子，然而范男主張的每坪17萬，跟市價每坪45到50萬相差甚遠，負責人打槍。後來范男展開報復，又開始報警檢舉砂石車違法進出、向新北市府陳情，稱建設公司施工損毀民宅，還找議員向中和警分局交通組陳情。最後成功逼建設公司又掏300萬給他。新北地檢18日依《貪污治罪條例》藉勢、藉端勒索財物罪嫌對范姓惡里長提起公訴。