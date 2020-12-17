死黨載回家2次性侵！22歲女友哭訴「好恐怖」　竟被塞3000元翻臉

▲王男邀小青到家中「找工作」，性侵2次得逞...（示意圖／取自Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園一名王姓男子2018年7月覬覦死黨22歲女友小青（化名），以幫忙找工作為由，邀對方到家中，先後性侵2次得逞。期間小青一度向男友求救，不料王男竟搶走手機，偽裝玩笑傳訊「整到你了」。隔天，王男妻子要求見面談和解，恫嚇要告「通姦罪」，還硬塞3000元「強行和解」，不料此舉反成判刑鐵證。

根據判決書，王男是許姓男子的同事兼友人，兩人感情甚篤。2018年7月6日，王男約小青見面，藉口帶她去找工作。小青信以為真赴約，王男隨即改口「用電腦找比較快」，開車將人載往租屋處。

當時小青用電腦上網找工作，王男見有機可趁，忍不住將頭靠過去，伸手撫摸女方的腰，並順勢游移到大腿內側。小青驚覺有異，出聲制止「你幹嘛碰我」，怎料下秒就被推到床上性侵。

小青難過地說，當時王男強脫她的衣物，聽到她頻頻哭喊「不要」，僅回了一句「一次就好」，隨後性侵得逞。完事後，王男問她要不要出去吃飯，隨後在家煮麵，繼續和她討論找工作的事，讓小青很詫異，不禁心想「剛剛發生那種事，他還可以那麼冷靜」，但又害怕遭遇不測，不敢貿然離開。

事後，小青趁隙傳訊給男友「老公好恐怖啦」、「ＯＯ是變態」、「他剛剛對我做了那種事！」當時男友在上班，第一時間傳訊詢問「所以是真的嗎？」不料王男見狀，竟恐嚇小青「妳知道這件事傳出去後果有多嚴重嗎？」隨後奪去手機，偽裝成小青回覆「有又怎樣，整到你很爽，你這個白癡！」還親自打電話說「只是開玩笑」。

▲小青趁隙傳訊向男友求救，卻被王男奪去手機...（示意圖／123RF）

事發至此，小青很難過、害怕，要求立即離開。怎料王男意猶未盡，竟不顧小青哭泣、反抗，又將人壓在床上二次性侵。完事後，王男開車將人送回家，小青則向男友哭訴遭性侵，討論要不要報案。不過，王男妻子搶先一步，約許男及小青隔天見面談和解。

同年7月8日，王妻態度強勢，不斷出言嗆聲「我可以告妳，刑法239條通姦罪處一年以下有期徒刑，所以你們現在想要怎麼解決」、「妳說話阿，我們在這裡坐已經快半小時，不是約來互看的吧」、「她回來就哭？我也可以跑去跟你哭阿？可是你（許男）有看到（過程）嗎？阿信是你的好朋友捏！還打電話給你捏！結果你女友竟然這樣做，是傷害、妨礙我的家庭捏，你希望女友被抓去關嗎？」

眼見小青嚇到當場哭出來，王妻趁勢強塞3000元的「和解費」，「好啦！這樣講，既然大家不想把事情鬧大，那我們就私下解決」、「像阿信講的私下合理解決，還是你們想鬧大？鬧大妳面子也掛不住吧？妳沒有證據，我們有婚姻保障，我可以告妳妨礙家庭、通姦罪喔」、「這是三千塊，包括妳跟阿信借的一筆勾銷，妳接受嗎？」

桃園地院審理時，王男辯稱是小青主動挑逗，過程中不僅抱他、親他，還說「很舒服」，所以才繼續發生關係。不過，法官認為，小青前後供述一致，沒有動機冒著偽證罪的風險誣陷被告，其次審酌對話紀錄種種證據，小青第一時間、回家後就傳訊向男友求救，若是合意性交，怎麼可能傳送這些訊息，增加曝光風險？

法官表示，被告太太催促小青和解、多次揚言提出通姦告訴，試想一位太太若發現先生外遇、有通姦行為，心中應是無法原諒，反觀王妻不僅未要求小青道歉或賠償分毫，反倒自行要給付3000元，作為雙方和解條件，顯見被告太太應知悉是被告性侵小青，才以通姦罪要脅，並輔以給付金錢方式，盼小青不要提告。

法官痛批，被告為一逞私慾，2次性侵小青，造成被害人身心痛苦，而且犯後飾詞狡辯，犯後態度不佳，兼衡犯罪動機、目的、手段，事後與告訴人達成和解，犯兩個強制性交罪，因此本月10日分別判處4年2個月、4年2個月，合併應執行有期徒刑5年8個月，全案仍可上訴。

▼桃園地方法院。（圖／記者楊熾興翻攝）

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