醫院健檢驚見老公！人妻「興奮巴蕊」糗大了：差點跪下　網狂歪樓

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友今天到醫院健檢，竟在等候區驚見，不久前開車送她到門口的老公，嚇得她直接上前朝後腦勺巴蕊（打下去），結果根本認錯人，最後搞烏龍的她只好不斷向對方道歉。

女網友在「爆怨2公社」提到，一向獨立的她，以往要辦什麼事情都自行前往；然而，今天老公堅持載她到醫院健檢，也才有了後面的糗事。

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當時，先生放她在醫院門口下車，便開車回去了，怎料當她上樓準備體檢時，在診間前的等候區，竟然看見老公的身影，震驚之餘她立刻上前朝頭打了下去，直到對方轉過頭來，才發現認錯人了。

▲從後面看的確相似度頗高。（圖／翻攝自爆怨2公社）

只見從他左側後方望過去，該男不論髮型、眼鏡、衣著還是體態，和原po先生相似度頗高，而她除了超糗外，也連聲向對方道歉，直呼「差點沒跪下。」

對此，網友們紛紛回應，「怎麼那麼丟臉啦」、「光頭王～抱歉我只想到這一幕」、「幸好對方沒生氣」、「對方很傻眼吧」、「這不是我小時候常做的事嗎」、「真的是滿像的啦！而且也戴眼鏡，哈哈哈哈超尷尬的吧」、「空氣瞬間凝結」、「可憐的路人甲」。

然而，由於原po敘述的方式，讓大票人有看沒有懂，不禁笑吐槽，「我真的看不懂」、「我努力的擠光腦汁，終於看懂了」、「看不懂，不能好好打文章嗎」、「看了三次，我還是不懂妳的明白」。

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