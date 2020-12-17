職籃球星遭側錄不雅影片恐嚇　「不只1人受害」案情延燒

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

國內新職籃P.LEAGUE+ 籃球台、英混血球星驚爆不雅影片遭詐騙集團側錄恐嚇重大事件，譚傑龍12月6日周日下午便在律師陪同下前往刑事局報案，並由刑事局值日外勤隊受理。據瞭解，詐騙集團是以通訊軟體掛上美女頭像與P+聯盟球星搭訕閒聊後，發展到「網愛」等視訊裸聊做愛方式，藉機側錄球星赤裸、不雅打手槍畫面，加上案發當時該聯盟職籃球星均未成年，全案已朝「恐嚇取財」、「違反兒少性剝削條例」方向偵辦，而且被害球星可能還有更多，對此警方不願正面回應。

據了解，6日下午譚傑龍在律師、友人陪同下到刑事局報案，並提供自己遭側錄的不雅影片給警方。知情人士透露，所謂的不雅影片就是被害球星在3年前，當時未成年時因一時好奇好玩，透過手機通訊軟體和不認識網路美女網聊。

在對方頻頻獻殷勤和充滿性暗示的談話中，部分球星有赤裸身體、裸露生殖器官以及打手槍等不雅畫面，均遭對方側錄；日前被害球星接到疑似詐騙集團的恐嚇簡訊，對方並傳送關鍵的側錄影片，要求這些職籃球員「妥善處理」。

對此刑事局相關單位不願多談，知情人士則透露，該案的情節就像多年「跆拳戰神」奧運跆拳金牌得主朱木炎遭詐騙集團側錄不雅影片情節雷同，警方目前已鎖定犯案團夥，但歹徒也相當機警，僅要被害球星「拿出誠意好好處理」，並未談及要花多少錢才能拿回影片。

警方認為，歹徒行為已經觸犯恐嚇取財和兒少性剝削防制條例，目前成立專案小組擴大偵辦，P+新職籃聯盟目前已知最少有兩名球星遭此手法恐嚇，警方不排除還有更多球星遭捲入，正擴大偵辦中。

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