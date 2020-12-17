人妻摩鐵激戰小王...「表情、角度」全被拍！性愛片被上傳Youtube

▲阿宏將性愛片上傳到Youtube。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一男子「阿宏」（化名）日前與一名人妻發展出不倫戀，而在未經對方同意之下，他用手機錄下兩人的性愛影片，之後還將影片上傳到Youtube上，讓人妻嚇得報警。對此，桃園地院審理後，依法判阿宏1年4月徒刑。

判決指出，阿宏與該名人妻交往期間，兩人曾到桃園某摩鐵發生性關係，但他卻在未經過對方同意之下，基於竊錄他人非公開活動，及身體隱私部位犯意，用手機竊錄下與人妻的性愛影片，之後還將這段性愛影片用手機上傳到Youtube平台上，供不特定人點選觀覽。

對此，阿宏辯稱，自己沒有竊錄影片，當時是兩人一起在浴室洗澡，他開啟手機的攝影功能，隨後就按側邊的按鈕將螢幕關上，以為這樣就可以一起關上攝影功能，完全不知道會剛好錄下性交過程，而他也辯稱，自己的Youtube帳戶上沒有好友，他認為這影片在客觀上其他人無法看到。

對此，法官勘驗證據發現，阿宏的影片完整錄下人妻的動作、表情，可見其在與對方發生性行為前，就已將鏡頭準確朝向將發生性行為的位置。對此，法官認為，阿宏的行徑不僅已經侵害人妻的隱私權，甚至還造成對方心理恐慌、不安全感，且迄今未與對方達成和解，審酌其家庭經濟狀況、智識程度等後，依法判他1年4月徒刑，而犯罪所用之手機沒收。

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