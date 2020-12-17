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涉詐助理費10萬被傳喚交保　台南市議員蔡育輝：清白從政絕未貪污

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記者林悅／台南報導

針對台南地檢署傳喚台南市議蔡育輝，偵辦涉嫌詐領助理費10萬元，蔡育辉17日強調，從政10多年，從沒有跟助理拿過任何錢，連他議會薪水都交給助理供做服務處運用，他自信清白從政，絕未貪污，對於造成前助理們的困擾他很抱歉，如被認為助理薪水的申報有不當，他願代繳回這10萬元。

▲台南市議員蔡育辉表示，他自信清白從政，絕未貪污，對於造成前助理們的困擾他很抱歉，如被認為助理薪水的申報有不當，他願代繳回這10萬元。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員蔡育辉表示，他自信清白從政，絕未貪污，對於造成前助理們的困擾他很抱歉。（圖／記者林悅翻攝）

蔡育輝說，他因另補貼助理油料費、汽車維修費、意外責任險、獎金、加班費、送機車給助理，並借錢幫忙還債、助理車禍他代為賠償等等，致經常透支，平均每月透支5萬至10萬元，怎可能去詐領10萬元助理費！

蔡育輝指出，長期以來，議會助理費都是「專款專用」，助理除領自議會的薪水，他另外的補助花費也多達一、二百萬元以上，因所聘用的助理中，不乏具有退休軍公教身分者，雖然所擔負的工作量多、責任重，承受的工作壓力沈重，卻因有支薪的上限，無法申報獲得對等的酬勞，這是政府體制上的問題，實屬無奈，因此助理間自己溝通，認為「利人利己」而有了「私下自行調整的互助共識」，他認為錢並沒有進自己的口袋，只要助理們自己同意，基於照顧部屬的責任，他無反對意見，如此實在是人之常情，絕無犯意。

蔡育輝說，他擔任議員以來，為民權益敢大聲，更投入公益扶助弱勢，身為北台南家扶中心扶幼委員，他不僅每年歲末辦圍爐餐會發紅包，更數度捐出選舉補助款，總金額不下百萬元，選民服務深耕基層，家人更無從事包攬政府工程、做政府的生意，縣市合併後，他致力爭取大新營區建設，避免溪北地區沒落，相信鄉親絕對有感，他重申，清白參政，不貪不取，從一而終。

據了解，台南地檢署檢察官郭書鳴，12月15日指揮台南市調查處，偵辦蔡育輝涉嫌詐領助理費案件，共計搜索2處所，傳訊4人，初步估計詐領期間為1年，詐領金額約10餘萬元，全案訊後將蔡育輝諭令8萬元、程姓辦公室主任4萬元交保候傳。

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