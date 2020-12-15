海巡官員夫妻檔竟向大陸漁船索賄　包庇不扣船不罰款

▲海巡署夫妻檔官員竟向大陸漁船索賄，遭判刑定讞。本圖海巡署值勤圖片，與當事人無關。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者吳銘峯／台北報導

海巡署海洋巡防總局第9海巡隊前分隊長黃文哲，與妻子第3海巡隊前辦事員陳文君，竟利用職務之便，大膽向大陸漁船船隊索取每月100萬元的賄賂，允諾每天通風報信海巡勤務分配內容，包庇越界捕魚，不扣船不罰款，是我國首宗官員向大陸漁船索賄案件。黃男遭判刑5年7定讞後，最高法院再將陳女判刑1年8月、褫奪公權3年定讞。

判決指出，黃文哲於2000年間任職於任第3海巡隊小隊長時，就因查緝大陸鐵殼船越界捕魚案件，多次取締大陸福建「閩獅漁」船隊，因而結識該船隊船長蔡建興。黃文哲深知大陸漁船越界捕撈被緝獲後，將被扣船並處100萬至1000萬元鉅額罰款，並自恃在第3海巡隊任職許久，夫妻均熟知第3海巡隊事務，遂拉攏當時同事林黃財、徐良吉，大膽向「閩獅漁」船隊索賄。

黃男透過台灣漁民莊姓夫妻檔，自2012年6月多次到大陸邀對方餐敘並索賄，雙方議定以每月、每艘漁船10萬元，並以10艘漁船核計由船隊每月支付100萬新台幣（21萬元人民幣）賄賂，約定只要這10艘船越界捕魚被查獲時，僅被驅離而不需扣船、罰鍰。但黃男等6人取得1次賄賂後，即因細故爭執後停止收賄。且6人均心生愧疚，分別以手機傳送海巡隊班表給對方知悉，以規避查緝。全案經台南地檢署偵辦後，提起公訴。

案經法院審理，最高法院去年4月間將黃男等人分別判刑定讞，其中黃男遭判刑5年7月、林黃財判刑2年5月、徐良吉判刑5年，另外莊姓漁民夫妻則分別判刑1年、1年10月定讞。另外二審也將6人分別依照洩密罪判刑2至4月，可易科罰金，這部分已先行定讞。而陳女涉案部分，二審遭判刑2年7月、褫奪公權3年，則是被撤銷發回更審。

台中高分院更審審理後，仍認定陳女犯下「違背職務收賄罪」，考量她在偵查中就自白犯罪，本案中又沒有犯罪所得，更審法院因此減刑，僅將她判刑1年8月、褫奪公權3年。案件再上訴，最高法院15日駁回上訴，全案定讞。