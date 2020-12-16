北市貪官連環爆！公有地變知名旅館停車場　女主任圖利百萬遭搜索

▲台北市花卉試驗中心主任宋馥華涉嫌圖利罪遭約談。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市工務局公園路燈工程管理處花卉試驗中心主任宋馥華，明知陽明山國際大旅館長期違法占用公有地，卻涉嫌私自讓旅館業者繼續占地作為停車場，圖利業者少賠近百萬元的使用費給市府；此外，2名公燈處技工長期收賄，把高利潤工程發包給特定業者，北檢今雙案齊發，兵分10路搜索並約談3名涉案公務員。

檢察官陳照世指揮廉政署追查發現，陽明山北投溫泉區的國際大旅館，長期違法占用公有地當停車場使用，市府已開出限期返還令，只要業者在期限內騰空返還，原本要補償給政府的130多萬元使用費，可減免到40多萬元，而業者也乖乖在期限內，在占地周圍設置圍籬，不再讓車輛進入使用。

▲全案不排除有更高層級官員捲入。（資料照／記者何雨忠攝）

但主管這片土地的花卉試驗中心主任宋馥華，卻在2020年1月間，自行派員去幫旅館把圍籬拆除，讓旅館繼續作為停車場使用，也等於實質上讓旅館省了近百萬元的占地補償金，還可以繼續違法占用公有地，涉嫌圖利罪。

另一方面，公燈處的公務員張家豪、黃銘鴻2名技工，則是涉嫌在2019年間，刻意利用職權，將負責的輕鬆、高利潤工程，透過陳姓仲介，發包給特定水電、機電業者，藉此換取業者行賄約10萬元，以及免費餐飲招待。

檢廉16日兵分10路，搜索宋馥華等人辦公室等地，並以涉嫌《貪污治罪條例》圖利、行收賄等罪名，約談宋、張、黃3名公務員，以及4名涉案水電業者，不排除全案將向上延燒到更高層級官員。

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